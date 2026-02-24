Padesátimetrový, nebo poloviční? O novém bazénu rozhodne v Prostějově referendum

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:42aktualizováno  12:10
Prostějovské zastupitelstvo schválilo na svém pondělním zasedání vyhlášení místního referenda o podobě připravovaného plaveckého bazénu. Uskuteční se 11. dubna. Roky chystanou stavbu doprovází vleklý spor o délku plaveckých drah. Tělovýchovná jednota Prostějov prosazuje padesátimetrový bazén, město plánuje poloviční délku.
Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25 metrů s plaveckými 10 drahami. | foto: Město Prostějov

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...
Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...
Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...
Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...
8 fotografií

Návrh na konání místního referenda o bazénu loni v polovině května předložila TJ Prostějov, následovaly však spory. Radnice odmítla podpisové archy přijmout, což zdůvodnila tím, že obsahují chyby nebo nesplňují potřebné náležitosti.

Podle Nejvyššího správního soudu (NSS) ale postupovala příliš formalisticky. NSS proto zamítl stížnost města proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který loni v červnu platnost návrhu na místní referendum potvrdil.

NSS nicméně podle vedení města rozhodoval pouze o jedné z vad návrhu na vyhlášení místního referenda. Ostatní nedostatky soud neřešil a zůstaly podle radnice v platnosti. Přípravný výbor je musel odstranit ve lhůtě šesti měsíců, k čemuž ho magistrát vyzval.

Boj o nový bazén se v Prostějově dál vyhrocuje, opozice žádá odvolání náměstka

Lhůta podle primátora Františka Jury (ANO) uplynula v lednu, aniž by byl magistrátu předložen potřebný počet platných podpisů. Radní se proto rozhodli na nejbližším možném zasedání zastupitelstva referendum navrhnout sami.

„Respektujeme občanskou iniciativu a vážíme si toho, že se lidé o budoucnost města aktivně zajímají. Považujeme za správné dát obyvatelům možnost se k této otázce vyjádřit přímo,“ uvedl Jura.

Projekt plaveckého bazénu je podle něj v pokročilé fázi přípravy a je nutné, aby bylo o jeho podobě co nejdříve rozhodnuto a město mohlo bez dalších nejistot pokračovat v přípravě stavby.

Větší varianta by stála zhruba miliardu

Město má připravenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a na podzim může stavbu pětadvacetimetrového bazénu zahájit. Pokud by se lidé v referendu vyslovili pro padesátimetrovou variantu, tak by stavba podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala (ANO) nabrala zpoždění dva až dva a půl roku a náklady by mezitím znovu vzrostly.

Už teď je přitom jasné, že půjde o největší investici v historii města. Náklady na stavbu pětadvacetimetrového bazénu s deseti drahami jsou nyní odhadovány na zhruba 750 milionů korun, vybudování padesátimetrového bazénu, kterému dává přednost část obyvatel, by podle Rozehnala přišlo až na miliardu a dražší by byl i provoz.

Pětadvacítka nebo padesátka. Plavecký stadion čeří vodu

Obyvatelé Prostějova budou v referendu odpovídat na otázku, zda požadují stavbu odborníky původně doporučeného a navrženého krytého bazénu s deseti drahami dlouhými padesát metrů společně s wellness a saunovým centrem – to je součástí i radnicí prosazované menší varianty.

Podle Jakuba Jílka z plaveckého oddílu TJ Prostějov by plánovaný pětadvacetimetrový bazén nestačil pokrýt poptávku veřejnosti a sportovců, jeho kapacita odpovídá dosluhujícímu bazénu. Upozornil, že 50 metrů dlouhý bazén je normou pro závodní plavání a zároveň by zlepšil i podmínky pro plavání veřejnosti.

Organizace referenda přijde Prostějov na milion korun, město chystá informační kampaň. Výsledek referenda je pro zastupitele při účasti nejméně 35 procent závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

„Doufám, že občanům budou před volbou předloženy objektivní informace,“ podotkl opoziční zastupitel Petr Ošťádal (Na rovinu!).

Stavbu krytého bazénu s deseti drahami dlouhými 25 metrů schválilo zastupitelstvo předloni, město v letošním rozpočtu na projekt vyčlenilo 100 milionů korun. Nový bazén si dala vládnoucí koalice do programového prohlášení, zhruba polovinu nákladů město zaplatí ze svých zdrojů, zbytek pokryje úvěr. Pětadvacetimetrový bazén je nyní v provozu v městských lázních, jeho budova i technologie ovšem už dosluhují.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Padesátimetrový, nebo poloviční? O novém bazénu rozhodne v Prostějově referendum

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...

Prostějovské zastupitelstvo schválilo na svém pondělním zasedání vyhlášení místního referenda o podobě připravovaného plaveckého bazénu. Uskuteční se 11. dubna. Roky chystanou stavbu doprovází vleklý...

24. února 2026  9:42,  aktualizováno  12:10

Výstava Design & Science v Plzni představí, jak vznikají funkční prototypy

VĂ˝stava Design & Science v Plzni pĹ™edstavĂ­, jak vznikajĂ­ funkÄŤnĂ­ prototypy

Proces vzniku funkčních prototypů představí výstava Design & Science v Galerii Ladislava Sutnara v centru Plzně. Začíná tento čtvrtek a potrvá do 28. března....

24. února 2026  10:28,  aktualizováno  10:28

Přerovští studenti budou přenášet v Žebračce žáby přes silnici, zachrání tisíce

ilustrační snímek

Tisícům žab, které každoročně putují z oranice u lužního lesa Žebračka k vodní ploše přírodní památky Malé laguny, budou i letos na jejich cestě pomáhat...

24. února 2026  10:21,  aktualizováno  10:21

Zubožený pes živořil v bytě plném výkalů. Soud majiteli změnil vězení na podmínku

Po záchraně z bytu skončil pes v péči veterinární lékařky.

Za týrání psa v bytě na sídlišti Štěpnice v Uherském Hradišti uložila v úterý zlínská pobočka brněnského krajského soudu Martinu Tomaštíkovi dvouletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na...

24. února 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snad díky festivalu začne sportovat víc dětí, shodly se Maděrová i prezident

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Olympijský festival v Českých Budějovicích navštívilo rekordních 112 tisíc lidí. Táhlo bruslení, curling, příjezdy sportovců i den s prezidentským párem. Celkové náklady na akci byly 75 milionů...

24. února 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Ztracen v hlubině. Policistu v Dalešicích hledají drony i barokomora z Prahy

Na Dalešické přehradě pokračuje pátrání po zmizelém potápěči (24. února 2026)

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku v úterý pokračuje rozsáhlá pátrací operace. Kolegové hledají elitního policejního potápěče, který se v pondělí při výcviku nevynořil. Podle informací...

24. února 2026  9:02,  aktualizováno  11:51

Historický automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje

Veterán na Žižkově srazil chodce. Muž utrpěl poranění hlavy a byl převezen do...

Řidič vícemístného historického vozu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který přecházel silnici po přechodu. Na místě zasahovali policisté i záchranáři. Muž utrpěl vážné poranění a...

24. února 2026  11:42

Bludfest míří do Česka. Yungblud se svým festivalem vyrazí poprvé za hranice Británie

Dominic Richard Harrison, profesionálně známý jako Yungblud, je anglický...

Multižánrový a cenově dostupný festival Bludfest se uskuteční 27. června 2026 v areálu Park 360 v Hradci Králové. Akce, za níž stojí hudebník Yungblud, se vůbec poprvé přesune mimo Velkou Británii....

24. února 2026  11:29

Za dva měsíce Cheb utratil už třetinu nákladů na údržbu komunikací na celý rok

ilustrační snímek

Letošní zimní sezona se výrazně podepíše na výdajích města Cheb na celoroční údržbu komunikací. Jen za první dva měsíce letošního roku město vynaložilo už...

24. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Dar 16 milionů korun od “Wintonova dítěte” pomáhá třeboňskému gymnáziu

ilustrační snímek

Odkaz Toma Schreckera, který byl jedním z dětí zachráněných před druhou světovou válkou Nicolasem Wintonem, pomáhá studentům třeboňského gymnázia. Před svou...

24. února 2026  9:35,  aktualizováno  9:35

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Opilý řidič kličkoval v noci před hlídkou, strážníky pak vyzýval na souboj

Kličkoval před hlídkou, výzvy ignoroval. Opilý řidič skončil v poutech, jeho...

Pardubické strážníky zaujala nejistá noční jízda řidiče v Hradecké ulici. Auto se okamžitě pokoušeli zastavit. Šofér ale majáky zprvu ignoroval, po zastavení byl vulgární a odmítl zkoušku na drogy i...

24. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Chovatele z Teplicka uštkl nejjedovatější had na světě, protijed přivezli z Austrálie

Hadí uštknutí ročně usmrtí až 50 tisíc lidí. Čím zabíjejí? Kobří jed způsobuje...

Prudce jedovatý had uštkl při krmení v teráriu chovatele z Teplicka. Muže záchranáři převezli do teplické nemocnice, ale kvůli závažnosti ho museli během několika hodin transportovat do na...

24. února 2026  9:12,  aktualizováno  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.