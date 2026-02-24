Padesátimetrový, nebo poloviční? O novém bazénu rozhodne v Prostějově referendum

Návrh na konání místního referenda o bazénu loni v polovině května předložila TJ Prostějov, následovaly však spory. Radnice odmítla podpisové archy přijmout, což zdůvodnila tím, že obsahují chyby nebo nesplňují potřebné náležitosti.
Podle Nejvyššího správního soudu (NSS) ale postupovala příliš formalisticky. NSS proto zamítl stížnost města proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který loni v červnu platnost návrhu na místní referendum potvrdil.
NSS nicméně podle vedení města rozhodoval pouze o jedné z vad návrhu na vyhlášení místního referenda. Ostatní nedostatky soud neřešil a zůstaly podle radnice v platnosti. Přípravný výbor je musel odstranit ve lhůtě šesti měsíců, k čemuž ho magistrát vyzval.
|
Boj o nový bazén se v Prostějově dál vyhrocuje, opozice žádá odvolání náměstka
Lhůta podle primátora Františka Jury (ANO) uplynula v lednu, aniž by byl magistrátu předložen potřebný počet platných podpisů. Radní se proto rozhodli na nejbližším možném zasedání zastupitelstva referendum navrhnout sami.
„Respektujeme občanskou iniciativu a vážíme si toho, že se lidé o budoucnost města aktivně zajímají. Považujeme za správné dát obyvatelům možnost se k této otázce vyjádřit přímo,“ uvedl Jura.
Projekt plaveckého bazénu je podle něj v pokročilé fázi přípravy a je nutné, aby bylo o jeho podobě co nejdříve rozhodnuto a město mohlo bez dalších nejistot pokračovat v přípravě stavby.
Větší varianta by stála zhruba miliardu
Město má připravenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a na podzim může stavbu pětadvacetimetrového bazénu zahájit. Pokud by se lidé v referendu vyslovili pro padesátimetrovou variantu, tak by stavba podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala (ANO) nabrala zpoždění dva až dva a půl roku a náklady by mezitím znovu vzrostly.
Už teď je přitom jasné, že půjde o největší investici v historii města. Náklady na stavbu pětadvacetimetrového bazénu s deseti drahami jsou nyní odhadovány na zhruba 750 milionů korun, vybudování padesátimetrového bazénu, kterému dává přednost část obyvatel, by podle Rozehnala přišlo až na miliardu a dražší by byl i provoz.
|
Pětadvacítka nebo padesátka. Plavecký stadion čeří vodu
Obyvatelé Prostějova budou v referendu odpovídat na otázku, zda požadují stavbu odborníky původně doporučeného a navrženého krytého bazénu s deseti drahami dlouhými padesát metrů společně s wellness a saunovým centrem – to je součástí i radnicí prosazované menší varianty.
Podle Jakuba Jílka z plaveckého oddílu TJ Prostějov by plánovaný pětadvacetimetrový bazén nestačil pokrýt poptávku veřejnosti a sportovců, jeho kapacita odpovídá dosluhujícímu bazénu. Upozornil, že 50 metrů dlouhý bazén je normou pro závodní plavání a zároveň by zlepšil i podmínky pro plavání veřejnosti.
Organizace referenda přijde Prostějov na milion korun, město chystá informační kampaň. Výsledek referenda je pro zastupitele při účasti nejméně 35 procent závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.
„Doufám, že občanům budou před volbou předloženy objektivní informace,“ podotkl opoziční zastupitel Petr Ošťádal (Na rovinu!).
Stavbu krytého bazénu s deseti drahami dlouhými 25 metrů schválilo zastupitelstvo předloni, město v letošním rozpočtu na projekt vyčlenilo 100 milionů korun. Nový bazén si dala vládnoucí koalice do programového prohlášení, zhruba polovinu nákladů město zaplatí ze svých zdrojů, zbytek pokryje úvěr. Pětadvacetimetrový bazén je nyní v provozu v městských lázních, jeho budova i technologie ovšem už dosluhují.