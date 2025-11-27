Cenzurujete nás, viní prostějovská opozice náměstka. Ten podal předžalobní výzvu

Ondřej Zuntych
  5:42aktualizováno  5:42
Prostějovské opoziční hnutí Na rovinu! obvinilo náměstka primátora Miloše Sklenku (ANO) z cenzury. Členům opoziční strany vadí, že vedení města připravuje k jejich příspěvkům v radničních listech své reakce a má tedy poslední slovo. A reakce? Sklenka žádá omluvu a hrozí právními kroky. Hnutí se ale omlouvat odmítá. Vztahy v zastupitelstvu jsou dlouhodobě napjaté.
Fotogalerie4

Prostějovský náměstek Miloš Sklenka (vpravo) se šéfem místního hokejového klubu Jaroslavem Luňákem | foto: MAFRA

„Prostějovské radniční listy stále procházejí určitým typem cenzury,“ prohlásila ve videopříspěvku na sociálních sítích Jana Jílková (Na rovinu!). Náměstek Sklenka se k tomu podle ní nevědomky přiznal na zářijovém jednání zastupitelstva. Tam zmínil článek, který Jílková odeslala do městského periodika, v té době ale ještě nebyl publikovaný.

„Vedení města naše články vidí dřív než čtenáři a rozhoduje o tom, kdy a s jakým komentářem vyjdou,“ dodala Jílková. Její text nevyšel v čísle, kde předpokládala.

Podle ní je to tím, že Sklenka potřeboval čas na přípravu reakce, jež by příspěvek doprovodila. „Nebylo by to poprvé ani naposledy, kdy si nejen náměstek Sklenka bere právo posledního slova. To vytváří dojem, že náš názor byl vyvrácen a debata tím pro všechny skončila,“ míní Jílková.

Prostějov nechce automaty s kratomem, náměstek se vydal vyjednávat s obchodníky

Sklenka kvůli nařčení z cenzury sepsal žádost o veřejnou omluvu a nápravu nepravdivých informací. Video označil za manipulativní, jelikož ho tendenčním střihem označuje za cenzora a někoho, kdo páchá trestnou činnost. „Zveřejněním nepravdivých informací, které byly prezentovány široké veřejnosti, se cítím poškozen,“ napsal Sklenka hnutí v předžalobní výzvě.

Omluva má uznat zveřejnění nepravdivých informací a má se objevit tam, kde původní video, tedy na profilech členů, jeho hnutí i kanálu Prostějov bez cenzury sledovaném více než 30 tisíci uživatelů. „Současně žádám o tutéž omluvu učiněnou ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva,“ chce náměstek.

Jednání bude v pondělí 1. prosince. Svým politickým konkurentům dal lhůtu 30 dní. „V opačném případě jsem připraven učinit příslušné právní kroky s cílem domoci se svých práv,“ dodal. Konkrétní postup ale nesdělil.

Prostějov dá hokejistům opět miliony, sestupu do neprofesionální soutěže navzdory

Hnutí už koncem října Sklenkovi odpovědělo, že omlouvat se nehodlá. Tvrzení ve videu jsou podle nich pravdivá. „I ‚pouhé‘ cílené pozdržení publikace článku přitom lze nepochybně označit za určitou formu cenzury. … Sdělení obsažená ve videu nijak nepřekračují meze oprávněné veřejné kritiky týkající se činnosti veřejných funkcionářů. Naše kritika je tedy nepochybně přípustná, ba v demokratické společnosti dokonce žádoucí,“ uvedli členové hnutí.

Kauzu provází i staré křivdy

Jedním z členů hnutí je také Aleš Matyášek, jenž se dostal kvůli podezření z dotačního podvodu až ke krajskému soudu v Brně. Celý případ odstartovalo oznámení právě Miloše Sklenky, který se odkazoval na stížnosti rodičů žáků.

Ti prý netušili, že jsou jejich děti přihlášeny do plaveckého oddílu a někdo díky nim čerpá dotaci. Matyášek se měl zneužití peněz dopustit jakožto předseda plaveckého oddílu TJ Prostějov, když vedl plavecké tréninky dětí ze základní školy i přesto, že od 13 dětí z celkem 813 neměl papírové přihlášky.

Pokuta za podvod s dotacemi na plavání. Je to politický boj, tvrdí zastupitel

„Tyto děti neměly rodiči zaplacenou přihlášku, ale byly evidovány a použity k poskytnutí dotace neoprávněně,“ uvedla v květnu soudkyně okresního soudu Adéla Pluskalová, podle níž si Matyášek této nesrovnalosti musel být vědom, jelikož už dříve žádal o dotace.

Uložila mu peněžitý trest 50 tisíc korun. Zastupitel se odvolal a krajský soud v Brně ho obžaloby zprostil. „Ani přes politickou šikanu nepolevím ve snaze o nápravu poměrů v Prostějově,“ reagoval Matyášek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Víkend přináší betlémy, koledy, muzikál či maraton jógy, vydat se můžete i na pouť

Vyřezávaný betlém z první poloviny 20. století vystavený v mariánskolázeňském...

Na pouť, muzikál, za betlémy, vánočním zpíváním či třeba na výstavu vlněných punčoch můžete vyrazit o nastávajícím víkendu.

27. listopadu 2025

Rychlý start sezony. Kde si v Krkonoších a Orlických horách zalyžujete už o víkendu?

Přípravy na zahájení lyžařské sezony ve Špindlerově Mlýně jsou v plném proudu....

První lyžaři se na sjezdovkách ve Špindlerově Mlýně svezou už v pátek 28. listopadu. Tak brzký start zimní sezony tu dlouho nepamatují. Pomohlo několik mrazivých nocí pro zasněžování, napadl i...

27. listopadu 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

Hranatá urologická klinika vznikla na Karlově před rovným půlstoletím

Lví podíl na založení Urologické kliniky i výstavbu budovy měl její první...

Sen urologů se splnil v říjnu 1975, v ulici Ke Karlovu otevřeli, byť ještě neoficiálně, specializované lékařské pracoviště. V současnosti zde provádí více než dva tisíce operací měsíčně.

27. listopadu 2025

Cenzurujete nás, viní prostějovská opozice náměstka. Ten podal předžalobní výzvu

Šéf hokejového Prostějova Jaroslav Luňák (vlevo) si třese rukou s prostějovským...

Prostějovské opoziční hnutí Na rovinu! obvinilo náměstka primátora Miloše Sklenku (ANO) z cenzury. Členům opoziční strany vadí, že vedení města připravuje k jejich příspěvkům v radničních listech své...

27. listopadu 2025  5:42,  aktualizováno  5:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na severu Čech začala sbírka Krabice od bot, pomůže dětem v nouzi

Také v letošním roce bude součástí adventu největší dobročinná sbírka dárků pro...

Také v letošním roce bude součástí adventu největší dobročinná sbírka dárků pro děti v nouzi – Krabice od bot.

27. listopadu 2025  4:59

Blanenská ODS dnes schválila vypovězení koaliční smlouvy s ANO

ilustrační snímek

Blanenská ODS dnes formálně schválila vypovězení koaliční smlouvy kvůli sporům s ANO. Na facebooku to uvedl starosta Jiří Crha, nový krajský předseda. Zároveň...

26. listopadu 2025  22:03,  aktualizováno  22:03

Červeně nasvícená katedrála v Kutné Hoře poukázala na pronásledování kvůli víře

ÄŚervenÄ› nasvĂ­cenĂˇ katedrĂˇla v KutnĂ© HoĹ™e poukĂˇzala na pronĂˇsledovĂˇnĂ­ kvĹŻli vĂ­Ĺ™e

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře-Sedlci se dnes večer zahalila do červené barvy. Připojila se tak k mezinárodní kampani...

26. listopadu 2025  21:30,  aktualizováno  21:30

Žaloby na MŽP kvůli úložišti projedná soud příští rok, první ale už 18. prosince

ilustrační snímek

Městský soud v Praze začne projednávat žaloby obcí na ministerstvo životního prostředí (MŽP) příští rok. U soudu je podaly všechny čtyři lokality, které podle...

26. listopadu 2025  21:08,  aktualizováno  21:08

Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabovala doprava

V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)

Provoz tramvají a autobusů v Praze zasáhlo husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada...

26. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  22:03

Centrální park Praha 13

Centrální park Praha 13

Při dnešní chumelenici se už po poledni objevovali první sněhuláci.

vydáno 26. listopadu 2025  21:45

Golfová noha určitě není konec světa, upozorňuje známý kadeřník Tomáš Arsov

Monika Frydrychová při vyšetření Tomáše Arsova

Pro rodiče je nesmírným břemenem, když se u jejich dítěte objeví vrozená vada, nejinak tomu je u pohybového aparátu. Kadeřník Tomáš Arsov si svými golfovými nohami prožil své.

26. listopadu 2025  21:15

Moravskoslezské silnice jsou sjízdné, kvůli počasí ale přibylo nehod

ilustrační snímek

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou dnes po nočním a celodenním sněžení většinou už sjízdné, často ale jen se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách je na...

26. listopadu 2025  19:02,  aktualizováno  19:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.