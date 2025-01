Řidiči v Prostějově zaparkují na třinácti staronových místech

Původně byla všechna místa na náměstí vyhrazena k trvalému parkování pro místní obyvatele, nově bude prvních třináct míst určených ke krátkodobému parkování pro veřejnost. Za jejich využití lidé zaplatí stanovenou hodinovou sazbu.

„Bude zde, stejně jako například na parkovištích u Národního domu nebo na Husserlově náměstí, umístěn automat a lidé zde tak budou moci po uhrazení poplatku své auto zaparkovat,“ oznámil náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko). Sazba za parkování zůstane stejná jako na jiných místech ve městě, tedy deset korun za hodinu stání.

Dopravu a možnosti parkování v Prostějově označili tamní podnikatelé za jeden z hlavních problémů na jarní besedě s vedením města. Podle kritiků se zákazníci nedostanou do centra na nákup autem, proto raději míří do velkých nákupních center, kde pohodlně zaparkují a naloží zboží do auta.

Za další problém pak považují i zásobování svých provozoven. Podle radních by do budoucna měla pomoci výstavba parkovacích domů i komplexní řešení novým systémem parkování v centru.