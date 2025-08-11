Vše začalo pro šestašedesátiletého muže z Prostějova zvednutím zvonícího telefonu. Volající se mu představila jako policejní kapitánka kriminálky z Ústeckého kraje a sdělila mu, že je proti němu vedeno trestní řízení pro podezření z podvodu, protože údajně poskytl další osobě plnou moc, a ta se pak pokoušela neoprávněně vybrat půl milionu korun.
„Dotyčný zmínila, že na případu pracují se členy odboru bezpečnosti České národní banky a vzápětí muže na dané oddělení přepojila. Tam hovořil s údajným pracovníkem, jenž mu sdělil, že v současné době řeší zátah týkající se úniku informací v jedné bankovní společnosti. V této souvislosti jej instruoval, že je nutné ochránit peníze uložené na jeho bankovním účtu,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.
|
Podvodníkovy historky zabraly, z důvěřivců vylákal peníze, diamant i zlato
Oběť podvodníci poslali na pobočky své banky v Brně, kde měla podle jejich instrukcí peníze v hotovosti vybrat a poté předat „zaměstnanci ze zásahové jednotky ČNB“. Dále seniora poučili, aby se s nikým na pobočce při výběru peněz nebavil a zároveň nevypínal hovor, který s ním volající vede.
„Muž poslechl a autem odjel do Brna, kde navštívil postupně čtyři pobočky banky. Hned při prvním výběru se jej pracovnice zeptala, na co tak vysokou hotovost vybírá, ale muž jí zalhal, že na výstavbu jezírka, a dále se s ní nebavil. Žena jej přitom ještě varovala, aby se nestal obětí podvodu,“ popsal absurdní situaci Hejtman.
S vybranou sumou téměř 1,8 milionu korun zamířil senior na volajícím udané místo, kde peníze předal neznámému muži. Volající poté ukončil hovor s tím, že se ozve za dvě hodiny, ovšem to už se nestalo.
|
Žena obrala lidi o 16 milionů, roztočila je za sázky i drogy. Odsedí si 8,5 roku
Oklamaný muž se poté marně pokoušel dovolat zpět jak údajnému pracovníkovi ČNB, tak policistce. Nakonec pochopil, co se stalo, a zamířil ke skutečným policistům. Ti nyní zkouší pachatele vypátrat, v případě dopadení by jim hrozilo až osm let vězení.
Policie znovu připomněla, že banky ani policisté nikdy podobné telefonní hovory nevedou a nežádají o převod peněz na údajný bezpečný účet, natož o předání v hotovosti na ulici. Veřejnosti doporučují tyto telefonáty okamžitě ukončit a nenechat se vmanipulovat do nátlaku. V případě pochybností si lze vše ověřit na oficiální infolince banky nebo na pobočce.