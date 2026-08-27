Prostějov pořídí dalších 3000 sad plastových tašek na tříděný odpad

Prostějovská radnice pořídí dalších 3000 sad plastových tašek na tříděný odpad. Tašky usnadní rozdělení odpadu z domácností podle druhu materiálu a jeho odnášení do kontejnerů na plasty, plech, nápojové kartony, papír a sklo. Město za tašky na tříděný odpad zaplatí 152.460 korun včetně DPH. ČTK to dnes sdělil primátor František Jura (ANO).
Radnice první várku tašek na tříděný odpad rozdala v roce 2024. "O tašky byl mezi Prostějovany velký zájem. Když jsme v roce 2024 rozdávali 2500 sad o objemu 40 litrů, zaznamenávali jsme zájem občanů i po jejich vyčerpání. Proto jsme se rozhodli v této aktivitě pokračovat," uvedl Jura.
Letos město pořídí dvacetilitrové tašky, které jsou podle primátora praktičtější především pro domácnosti v bytových domech. "Chceme lidem třídění co nejvíce usnadnit a zároveň je motivovat k tomu, aby co největší množství odpadu nekončilo ve směsném komunálním odpadu," podotkl.
Tašky si budou moci občané města vyzvednout zdarma na hlavní pokladně finančního odboru magistrátu od ledna příštího roku při úhradě poplatku za odpady. "Vydávána bude vždy jedna sada na rodinný dům nebo jednu bytovou jednotku při zaplacení poplatku za odpady na daný kalendářní rok. Podmínkou pro předání sady bude také uhrazení poplatku za odpady za předchozí roky," dodala mluvčí radnice Jana Gáborová.