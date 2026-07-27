Prostějov posílí ochranu Vrahovic, Čechůvek a Trpínek před povodněmi

Prostějovská radnice pořídí za 270.000 korun mobilní protipovodňové zábrany pro okrajové část Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Vyčlenění peněz z městského rozpočtu schválili radní. Investice zlepší ochranu lokalit před velkou vodou z Romže a Hloučely. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Gáborová.
"Bezpečnost obyvatel je pro nás prioritou. Pořízení mobilních protipovodňových zábran je konkrétním krokem, jak zvýšit připravenost města na krizové situace a minimalizovat případné škody. Oceňuji aktivní přístup komise městské části, která na tuto potřebu upozornila," uvedl prostějovský primátor František Jura (ANO).
Vrahovice, Čehůvky a Trpínky patří mezi části Prostějova, které jsou dlouhodobě ohroženy povodněmi kvůli poloze na soutoku Romže a Hloučely. Významné záplavy oblast zasáhly při katastrofálních povodních v roce 1997 a při vyšších průtocích byly problémy s velkou vodou zaznamenány i v dalších letech.
Město proto připravilo několik protipovodňových opatření, která mají snížit riziko zaplavení zejména v okolí ulic Husitská a Petra Jilemnického, kde voda v minulosti poškodila obytné domy. Opatření zahrnují například zvýšení kapacity koryta Romže nebo výstavbu ochranných poldrů.