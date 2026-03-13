Rychleji a lépe. V Prostějově a Přerově postaví urgentní příjmy za půl miliardy

Lenka Muzikantová
  12:02aktualizováno  12:02
Pacienti po mrtvici, infarktu, otravě krve nebo úspěšné resuscitaci, tedy ve vážném život ohrožujícím stavu, se v Olomouckém kraji dočkají ještě rychlejší akutní péče. Bez zbytečného čekání je pod jednou střechou brzy ošetří lékaři kromě Olomouce také v Prostějově a Přerově, kde postaví nové pavilony urgentního příjmu.
Vizualizace podoby nové přístavby chirurgie v pavilonu D ve vnitrobloku areálu...

Vizualizace podoby nové přístavby chirurgie v pavilonu D ve vnitrobloku areálu přerovské nemocnice. | foto: Agel Středomoravská nemocniční

Pavilony s pomocí dotací a finančního příspěvku kraje vybuduje společnost Agel Středomoravská nemocniční, která má zmíněná zdravotnická zařízení společně s nemocnicí ve Šternberku v dlouhodobém pronájmu. Nové urgenty by první pacienty měly přivítat v roce 2029. Vyrostou v místech, kde nyní akutní ošetření zajišťují chirurgové.

„Projekt je koncipován tak, že bude vytvořeno jedno místo pro pacienta, který přijde do nemocnice a bude mu poskytnuta péče v rámci triáže, tedy systému rychlého třídění pacientů urgentního příjmu. A bude jedno, jestli má onemocnění interní nebo chirurgické,“ popisuje předsedkyně představenstva Agel Středomoravské nemocniční Katarína Bučková.

Odborná triáž představuje rychlé lékařské či ošetřovatelské posouzení pacienta, během něhož se určí naléhavost jeho zdravotního stavu. Podle toho se stanoví další prioritní péče a cílové pracoviště.

„Takový systém zlepšuje plynulost péče, zkracuje čekací doby a zvyšuje bezpečnost pacientů, protože ti nejvíce ohrožení jsou identifikováni a ošetřeni jako první. Tento systém výrazně zvyšuje efektivitu a komfort péče,“ přibližuje Bučková. Stavba obou pavilonů by podle jejího odhadu měla vyjít na 560 milionů korun.

Záchranáři mohou vézt pacienta téměř až na sál

V přerovské nemocnici vyroste nová přístavba chirurgie v pavilonu D ve vnitrobloku areálu. V prvním podlaží bude technické zázemí, hlavní a klíčová část bude sídlit v prvním nadzemním podlaží, kde se soustředí ordinace chirurgie, traumatologie, interny a neurologie.

„Zázemí pro pacienty zahrne moderní čekárnu, recepci s prostorem pro triáž a pracoviště lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé. Pro kritické stavy bude vyčleněn specializovaný ‚crash room‘ a zákrokový sál,“ vypočítává Bučková.

Impulz pro novinku v přerovské nemocnici. Pacient přišel sám čtyři hodiny po mrtvici

Součástí urgentního příjmu budou rovněž lůžka pro krátkodobou hospitalizaci a sledování stavu pacienta. Počítá se i s novým technickým zázemím pro sanitky, díky němuž budou moci záchranáři plynule transportovat pacienta téměř až k centrálním operačním sálům a radiodiagnostice.

Podobné to bude také v Prostějově. „Zde architektonické řešení klade důraz na striktní oddělení vstupu pro běžné pacienty od příjezdové trasy sanitek zdravotnické záchranné služby, což zvýší bezpečnost i plynulost provozu. Ve druhém nadzemním podlaží pak vyroste zcela nové oddělení ARO boxového typu,“ odhaluje mluvčí holdingu Agel Radka Miloševská.

Toto oddělení se propojí s ostatními pracovišti intenzivní péče a operačními sály, což minimalizuje transportní časy u pacientů v přímém ohrožení života a umožní personálu okamžitě reagovat bez složitého cestování a v rámci jednoho funkčního celku.

Chystá se společný podnik firmy a kraje

Agel Středomoravská nemocniční koordinuje projekt s Olomouckým krajem, který nemocnice vlastní. Firma miliardáře Tomáše Chrenka je má v dlouhodobém pronájmu od roku 2007. Dvacetiletá smlouva s hejtmanstvím vyprší v polovině příštího roku, krajské zastupitelstvo loni schválilo záměr založit se skupinou Agel společný podnik, jenž zajistí provoz nemocnic.

„Cílem je dlouhodobě stabilní systém a jistota poskytování kvalitních zdravotních služeb občanům kraje,“ sděluje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

Olomoucký kraj chce provozovat nemocnice se skupinou Agel, jako společný podnik

Společný podnik by podle ní měl do nemocniční péče v regionu přinést ještě větší dlouhodobou jistotu.

„Ať už v podobě investic do vybavení nemocnic, zajištění další modernizace a rozvoje těchto zařízení, nebo možnosti kraje spolupodílet se na strategických rozhodnutích společného podniku o jeho dalším medicínském směřování při současném zohledňování potřeb obyvatel kraje,“ doplňuje Knajblová.

Výstavba pavilonu LDN či modernizace porodnic

Hejtmanství chce do společné firmy vložit majetek a závazky krajské společnosti Nemocnice Olomouckého kraje. V podniku má mít menšinový podíl, zatímco Agel se z pozice většinového majitele zaváže v nemocnicích v Prostějově, Přerově a Šternberku investovat tři miliardy korun během deseti let.

„Kromě urgentních příjmů se zaměříme na modernizaci klíčových oborů a vytvoření stabilních podmínek pro zdravotníky. Počítá se i s rozvojem paliativní péče,“ zmiňuje Bučková s tím, že ve šternberské nemocnici je v plánu výstavba pavilonu LDN či nové lůžkové rehabilitace.

Oko Carebota odhalí i rakovinu plic. AI ve Šternberku pomáhá zachraňovat životy

Pokračovat bude i modernizace porodnic a rozvoj konceptu zaměřeného na jednodenní péči, který umožňuje provádět vybrané zákroky s minimální dobou hospitalizace.

Nový pavilon za miliardy buduje ve svém areálu rovněž Fakultní nemocnice Olomouc. Po dokončení se do něj kromě urgentního příjmu přestěhují i kliniky neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Stavba pavilonu B na místě po budově familiárně nazývané Franz Josef začala loni a dokončena má být v roce 2028.

Půlmiliardovou investici, jež pacientům zajistí větší pohodlí a zároveň urychlí a zlepší kvalitu péče, spustila rovněž šumperská nemocnice. Postupně modernizuje urgentní příjem, který se nachází v pavilonu C. Kompletní proměnu chce zvládnout za provozu.

24. října 2025





13. března 2026





