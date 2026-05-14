Prostějovská škola koupila robota. Předvádění děti nadchlo, při pádu ho litovaly

Daniel Vachek
  15:22aktualizováno  15:22
Prostějovská Základní škola Q zařadila do výuky humanoidního robota Boostera. Děti se na něm učí základy robotiky, programování a práce s umělou inteligencí. Tento unikátní projekt, za nímž stojí spolek Svět vzdělání, má za cíl připravit žáky na budoucnost, ve které budou roboti a technologie běžnou součástí každodenního života.

Zatímco se humanoidní roboti objevují zejména na univerzitách nebo specializovaných středních školách, v Prostějově věří, že je potřeba s výukou začít mnohem dříve.

„Chceme dětem na základních školách ukazovat principy humanoidní robotiky. Je to věc, která přichází nově do výroby, protože je to velmi komplikované, komplexní a doposud na to nestačily výkony,“ vysvětlil ředitel Světa vzdělání Tomáš Blumenstein.

Pro výuku zakoupili zástupci školy na veletrhu v Londýně robota Boostera určeného pro vzdělávání od firmy Booster Robotics, jehož cena se pohybuje kolem 300 tisíc korun. Nejde přitom o sofistikovanou hračku, ale o komplexní stroj vybavený umělou inteligencí, který se zvládá orientovat v terénu a rozeznávat objekty.

Zatímco se humanoidní roboti objevují zejména na univerzitách nebo specializovaných středních školách, v Prostějově věří, že je potřeba s výukou začít mnohem dříve. (14. května 2026)
To je on. Robot Booster, který bude na základní škole Q v Prostějově pomáhat s výukou. (14. května 2026)
To je on. Robot Booster, který bude na základní škole Q v Prostějově pomáhat s výukou. (14. května 2026)
Pro výuku zakoupili zástupci školy na veletrhu v Londýně robota Boostera určeného pro vzdělávání od firmy Booster Robotics, jehož cena se pohybuje kolem 300 tisíc korun. (14. května 2026)
Žáci se tak učí, jak robotovi dávat pokyny, a to buď pomocí dálkového ovládání, nebo skrze autonomní režimy. Právě ve zmíněném režimu stroj reaguje na okolní podněty, jako je například kopnutí do míče po jeho rozpoznání.(14. května 2026)
9 fotografií

„Robot má 22 stupňů volnosti, které mu dávají velký prostor na to, aby byl schopný se s klouby dostat do různých pozic. Má v sobě takzvané IMU, což můžeme přirovnat k vnitřnímu uchu, které dvěstěkrát za sekundu sleduje náklon,“ přiblížil lektor David Janoška s tím, že robot tak dokáže udržet rovnováhu i na jedné noze nebo v případě pádu se sám zvednout.

Robota využívají při výuce už žáci prvního stupně. „Robot se prodává především do univerzit, my si ale myslíme, že už na té základní škole je dobré technologii dětem ukázat. Chceme, aby se i žáci prvního stupně s robotem seznámili, aby pochopili základní principy a aby byli připravení do budoucna s roboty pracovat,“ podotkl Blumenstein.

Robot se bude učit mluvit

Žáci se tak učí, jak robotovi dávat pokyny, a to buď pomocí dálkového ovládání, nebo skrze autonomní režimy. Právě ve zmíněném režimu stroj reaguje na okolní podněty, jako je například kopnutí do míče po jeho rozpoznání.

Těšíte se, až budou dopravu řídit humanoidi? Takto to vypadá v Číně

Kromě základní školy hodlá Svět vzdělání robota nabídnout také volnočasovému technologickému klubu pro děti. „Od září budeme mít kroužek na humanoidní robotiku. Každý týden se budou učit programovat. Ale nejde jen o programování, jde také o to, co všechno je schopno robota naučit,“ vysvětlil ředitel.

„Budeme ho učit třeba mluvit, abychom se s ním dál rozvíjeli,“ doplnil lektor Janoška k budoucím plánům s tím, že nyní robot zvládá pouze omezenou komunikaci v angličtině.

Také žáci základní školy jsou ze zavedení Boostera do výuky nadšení. „Nám se program líbí, je to pro nás úplně nové téma a ten robot funguje jako plnohodnotný člověk, co je naprogramovaný. Myslíme si, že to je docela dobrý projekt na to, abychom si o tom mohli povídat,“ zmínila jedna ze žákyň.

Podle zástupců školy je ta v Prostějově v tuto chvíli jediná v celé republice, která vlastní a využívá humanoidního robota. Celé téma ale hodlá Svět vzdělání dále popularizovat v rámci výjezdů na další základní školy po celé republice.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Ve středočeských nemocnicích postupně přibývají robotická pracoviště

ilustrační snímek

Ve středočeských nemocnicích postupně přibývají robotická pracoviště. Fungují v Kladně a Benešově, letos by mělo vzniknout i v příbramské nemocnici. Připravují...

14. května 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

Případ lobbisty Martina Dědice se vrací k ostravskému krajskému soudu

ilustrační snímek

Krajský soud v Ostravě se příští týden bude znovu zabývat případem ostravského lobbisty Martina Dědice, který je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami...

14. května 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)

Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zakazuje pražské Technické správě komunikací (TSK) zbourat historický Libeňský most a postavit jeho...

14. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:12

Čeští a němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku kvůli německému svátku

ÄŚeĹˇtĂ­ a nÄ›meÄŤtĂ­ policistĂ© hlĂ­dkujĂ­ v ÄŚeskĂ©m Ĺ vĂ˝carsku kvĹŻli nÄ›meckĂ©mu svĂˇtku

Čeští a němečtí policisté se strážci se vydali na společné hlídky do národního parku České Švýcarsko. Na dnešek v Německu připadá Den otců (Vatertag), do...

14. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V kladenské SŠ pomůže AI žákům, učitelům i v provozu, jde o pilotní projekt

ilustrační snímek

Umělá inteligence (AI) pomůže při výuce, hodnocení i v provozu Střední pedagogické a Střední odborné školy Kladno. Vznikne nový systém zapojení AI do...

14. května 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Českem hýbou případy násilí na dětech, soudci dostanou nové nástroje

Ústecký krajský soud představil nástroje, které pomohou soudcům rozhodovat v...

Speciálně proškolení soudci, užší spolupráce institucí a nové nástroje pro vyhodnocování rizika domácího násilí. Ministerstvo spravedlnosti představilo projekt, který má pomoci lépe chránit děti...

14. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Uhelný trh

Uhelný trh

Výkopové práce na Uhelném trhu.

vydáno 14. května 2026  16:33

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:33

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:32

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Krkonoších přibývají kamery kontrolující vjezd do parku, bude jich až trojnásobek

Kamery v Krkonošském národním parku snímají registrační značky aut, neoprávněné...

Novou kameru hlídající neoprávněné vjezdy do chráněného území zprovoznila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) na křižovatce mezi Černým Dolem a Pecí pod Sněžkou. Nachází se pod Lesní boudou...

14. května 2026  16:32

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.