Prostějov s pomocí dotace rozšíří varovný systém o 82 nových hlásičů

Prostějov rozšíří svůj varovný a informační systém o 82 nových hlásičů, které zlepší informování obyvatel při mimořádných událostech a v případě ohrožení. Nová zařízení budou rozmístěna ve městě, jeho místních částech, v oblastech s novou obytnou zástavbou i v průmyslových částech. Rada města schválila přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí. ČTK to sdělil primátor František Jura (ANO).
"Varovný a informační systém je důležitou součástí ochrany obyvatelstva. Umožňuje předávat lidem potřebné informace a varování v situacích, kdy je důležité rychle upozornit na hrozící nebezpečí a informovat veřejnost o dalším postupu. Jeho rozšíření o 82 hlásičů na území celého města přispěje k posílení připravenosti města na mimořádné události a ke zvýšení bezpečnosti obyvatel," uvedl Jura.
Rozšíření varovného a informačního systému si vyžádá zhruba 3,84 milionu korun. Dotace může pokrýt polovinu této částky, její maximální výše je necelé dva miliony korun. Projekt musí být dokončen nejpozději do konce příštího roku.
V roce 2022 získala radnice osmimilionovou dotaci na zpracování digitálního povodňového plánu a digitalizaci a rozšíření varovného informačního systému a bezdrátových rozhlasů v Prostějově a místních částech Čechovice, Čechůvky, Domamyslice, Krasice, Vrahovice a Žešov. Celkem technici instalovali 239 takzvaných hnízd se 756 reproduktory a dvěma převaděči. Vysílací pracoviště nového varovného systému bylo zřízeno v budově městské policie a také v místní části Žešov. Projekt stál bezmála 12 milionů korun, zhruba 8,2 milionu korun pokryla dotace.
Varovný a informační systém v uplynulých letech modernizovala také radnice v Olomouci. Původně bylo ve městě 1832 bezdrátových hlásičů, po dalším rozšíření systému se jejich počet postupně zvýšil na 1924. Systém umožňuje srozumitelné informování obyvatel při mimořádných událostech, například živelních pohromách či průmyslových haváriích, a lze jej využít také jako obecní rozhlas.