Prostějov spotřeboval rekordní množství soli a písku na zimní údržbu

Pracovníci technických služeb v Prostějově spotřebovali od loňského listopadu do konce února na údržbu sjízdnosti místních komunikací 673 tun posypové soli, v meziročním srovnání je to více než pětinásobné množství. Výrazně se v končící zimní sezoně v Prostějově zvýšila i spotřeba písku, na konci února se zastavila na 115 tunách. Meziročně vzrostla desetinásobně. Na dotaz ČTK to sdělil primátorův náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Letošní zima byla podle Pospíšila z pohledu údržby silnic a chodníků nejnáročnější za posledních několik let. Do vysoké spotřeby posypových materiálů se promítlo častější sněžení, mrazy a zledovatělé povrchy komunikací. Například v únoru technické služby v Prostějově spotřebovaly 141 tun posypové soli, což bylo víc než za celou předchozí zimní sezonu, kdy sypače v ulicích města rozmetaly téměř 121 tun posypové soli. Únorová spotřeba písku činila 18,4 tuny.
"Takto vysoká čísla potvrzují, že letošní zima kladla na údržbu komunikací mimořádné nároky," podotkl Pospíšil. Pracovníci zimní údržby byli v Prostějově hlavně v lednu a únoru v terénu prakticky nepřetržitě, aby zajistili sjízdnost místních komunikací. Prostějovská radnice za zimní údržbu místních komunikací platí ročně několik milionů korun, celkové náklady na končící sezonu zatím nebyly vyčísleny.
Zimní údržbu bezmála stovky kilometrů místních komunikaci v Prostějově zajišťuje pro město společnost FCC Prostějov. Její pracovníci se starají také o 165 kilometrů chodníků a cyklostezek. Zimní údržba místních komunikací zahrnuje zabezpečení pohotovostní služby dispečera, řidičů a techniky, plužení a posyp s použitím posypové soli a písku, ruční úklid sněhu z autobusových zastávek a přechodů pro chodce.