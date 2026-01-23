Bude tu smetiště, vadí části Prostějovanů plán zdvojnásobit provoz vrakoviště

Ondřej Zuntych
  11:22aktualizováno  11:22
Nesouhlas části obyvatel vyvolal plán firmy provozující vrakoviště za prostějovským vlakovým nádražím zdvojnásobit kapacitu. Lidé, kteří se obávají zvýšeného hluku a znečištění, teď mají možnost podávat námitky. Současně vedení radnice odmítá nařčení opozice, že k projektu mlčí a odkazuje na zákonem daný postup, kdy jeho vyjádření teprve přijde na řadu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Vrakoviště má výhodnou polohu hned za hlavním nádražím. Pozemky patří firmě TSR Czech Republic, která zamýšlí zvednout zpracovatelskou kapacitu zařízení ze současných 30 tisíc tun ročně na 60 tisíc tun. I nadále se tu budou likvidovat také staré vagony, u těch má být kapacita devět tisíc tun.

S ohledem na ohlášený šestnáctihodinový provoz areálu po většinu týdne se plánovaných 60 tisíc tun zdá místním lidem už příliš. Na sociálních sítích padají komentáře jako „nechceme mít z města smetiště“ nebo „jeden velký hnus generující hluk a prach“.

Podle firmy nic takového nehrozí. „Veškeré změny budou realizovány v hranicích stávajícího areálu provozovny. U technologie zpracování odpadů je předpokládáno splnění kritérií nejlepších dostupných technik. Při dodržování provozní a technologické kázně v průběhu modernizace a vlastního provozu posuzovaného záměru nedojde k žádnému výraznému ovlivnění obyvatel,“ stojí v oznámení chystané modernizace.

Krajský úřad nyní zahájí takzvané zjišťovací řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

„Město Prostějov vnímá, že záměr společnosti může u části veřejnosti vyvolávat obavy, zejména z hlediska hluku, prašnosti a celkové zátěže území. Právě proto považujeme za důležité, aby byl posouzen v odpovídajícím rozsahu a aby byla případná ochranná a kompenzační opatření jasně nastavená a kontrolovatelná,“ řekl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Kritici mluví o možném porušení územního plánu

Například opoziční hnutí Na rovinu! by bylo raději, kdyby firma provoz nezvětšovala. „Je otázkou, zda záměr vyhovuje platnému územnímu plánu, podle něhož by měla být lokalita použita především pro nerušivou výrobu a služby, sklady a čisté inovační technologie a technologická centra,“ argumentuje v prohlášení na svém facebookovém profilu.

„Teď probíhá EIA (zkratka pro proces vyhodnocení vlivů na životní prostředí – pozn. red.), soulad s územním plánem bude závazně prověřován až následně v navazujících řízeních. Pokud by záměr neprošel už přes EIA nebo by byly stanoveny podmínky, které není možné splnit, nelze v procesu povolení pokračovat,“ podotkl k tomu Jiří Pospíšil, náměstek primátora Prostějova.

Odpadoví premianti z Olomouckého kraje vsázejí na třídění, motivují i slevy

Námitky opozice, že město k projektu mlčí, odmítl. Odkazuje na to, že řízení vede krajský úřad, jenž informace sděluje na své úřední desce a v informačním systému EIA.

„Magistrát záměr obdržel jako účastník procesu a připravil své vyjádření v zákonné lhůtě, v tomto případě do 21. ledna. Současně platí, že investorem a žadatelem v řízeních je vždy oznamovatel, tedy firma, nikoli město,“ sdělil náměstek.

Zmíněný termín platil i pro případné námitky obyvatel. „Představte si, že součástí vašeho každodenního života je neustálý rachot překladačů, pípání a hluk. A to i ve chvílích, kdy si chcete odpočinout či spát u otevřeného okna,“ varovala opoziční zastupitelka Jana Jílková (Na rovinu!).

Protesty i proti lince na výrobu paliva z odpadu

Pokud se projekt dostane v posuzovacím procesu dál, chce firma s rozšiřováním kapacity vrakoviště začít v únoru a skončit v prosinci. Hluk z provozu, v němž vznikne třeba hala pro demontáže či hala barevných kovů, má být přijatelný. Zároveň vzrostou koncentrace škodlivin, nicméně za hranicemi areálu nemají podle propočtů překračovat stanovené limity. Objekty navíc dostanou zelené střechy.

„K ochraně okolní zástavby před hlukem a prachem bude podél hranic částí areálu realizována výsadba stromů se širokou korunou,“ stojí mimo jiné v dokumentu, jenž zmiňuje i výsadbu podél příjezdové cesty. „Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy,“ uvádí pak stručné shrnutí.

Nenechavci drancují kontejnery s obnošenými oděvy, poničili desítky nádob

V Prostějově nejde o jediný průmyslový projekt vyvolávající velký rozruch. Ten doprovází i plán na vybudování linky pro zpracování odpadu, jež má být od vrakoviště vzdálená jen zhruba kilometr.

Stojí za ním společnost FCC, která nejprve chtěla vyrábět tuhá alternativní paliva (TAP) z odpadu v nedalekých Biskupicích, kvůli odporu obyvatel a zastupitelstva od toho však upustila a zaměřila se na Prostějov.

Nynější projekt v průmyslové zóně Kojetínská má mít roční zpracovatelskou kapacitu 80 tisíc tun. Většinu by tvořil směsný komunální a objemný odpad z měst a obcí. Linka má zpracovávat komunální a průmyslové odpady i zbytky z třídíren a vyrábět z nich TAP, která bude dodávat například do přerovské teplárny či cementárny v Hranicích.

Krajský úřad v prosinci vydal kladné stanovisko, v němž uvedl, že projekt nebude mít v této části Prostějova významný negativní dopad na kvalitu ovzduší, hlukovou situaci ani na veřejné zdraví a jeho vlivy budou převážně lokální.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Trýznivá vražda v Karviné. Sourozenci nalili žíraviny na obličej spícího muže

Ilustrační snímek

Zvláště trýznivou vraždu vyšetřují moravskoslezští kriminalisté v Karviné. Podle vyšetřovatelů tam bratr se sestrou po pijatyce nalili různé žíraviny na obličej dvacetiletému muži, který druhý den po...

23. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Ostrovské Ekocentrum projde letos rekonstrukcí, dokončena má být na podzim

OstrovskĂ© Ekocentrum projde letos rekonstrukcĂ­, dokonÄŤena mĂˇ bĂ˝t na podzim

Město Ostrov na Karlovarsku chystá rekonstrukci Ekocentra, které je součástí Městského domu dětí a mládeže. Jedna z největších investičních akcí města by měla...

23. ledna 2026  13:23,  aktualizováno  13:23

Hlášená střelba ve škole na Žižkově. Nebezpečí nehrozí, uklidňuje policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Kvůli hlášené střelbě zasahují v pátek odpoledne desítky policistů v česko-anglickém gymnáziu Fostra International v Roháčově ulici na pražském Žižkově. Oznámení prověřili a informace o střelbě se...

23. ledna 2026  14:52,  aktualizováno 

Kvůli těžkým kamionům praskají ve starých domech zdi, obchvat pomůže do tří let

Kojice na Přeloučsku se dočkaly nového obchvatu. Nová silnice je dlouhá bezmála...

Zhruba osm tisíc aut včetně mnoha kamionů denně míří přes Blučinu na Brněnsku. Neustálý nápor pro zhruba dvoutisícovou obec u dálnice D2 má do tří let skončit. Úlevu přinese roky vyhlížený obchvat,...

23. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dotyky, chlípné SMS. Učitele z Humpolce vyšetřují kvůli obtěžování studentek

Ilustrační snímek

Údajným nevhodným chováním na bázi sexuálního obtěžování učitele ke studentkám humpolecké střední školy se začala zabývat policie. Podnět k prošetřování podala ve čtvrtek Česká školní inspekce (ČSI).

23. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  14:49

Mrazivé počasí způsobilo závadu vedení vodovodu v ulici K vodojemu, která se projevila mrznutím vytékající vody. Došlo k velmi brzkému odstranění této závady ze strany organizace spravující vodovody,...

vydáno 23. ledna 2026  14:48

Studenti se na zlínské univerzitě utkají v celostátní soutěži robotů

ilustrační snímek

Studenti se na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně utkají v celostátní soutěži robotů. Osmý ročník technologického klání pojmenovaného Robogames je na...

23. ledna 2026  13:13,  aktualizováno  13:13

Karolína Muchová na Australian Open: Ve 3. kole se na kurtu zdržela jen hodinu

Karolína Muchová se napřahuje k bekhendu ve druhém kole Australian Open.

Karolína Muchová se v pátek dostala jako první z Češek do osmifinále Australian Open. V zápase čelila pouze jednomu brejkbolu. Její příští soupeřkou bude třetí hráčka světa.

23. ledna 2026  14:36

Pavel vysvětlil, za jakých okolností by znovu kandidoval na Hrad

Prezident Petr Pavel při návštěvě Prostějova.

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. Odpoledne v Prostějově odpovídal na dotazy novinářů. Mimo jiné zopakoval, že čtyři L-159 může ČR podle něj bez vážného...

23. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  14:36

Filmaři představí pohádku Princezna stokrát jinak, natáčeli i v Náchodě

Z natáčení pohádky Princezna stokrát jinak

V pátek 23. ledna se v kině Vesmír v Náchodě uskuteční slavnostní předpremiéra filmové pohádky Princezna stokrát jinak. Projekce se konají od 16 a 19 hodin, pár volných vstupenek ještě zbývá. Účastní...

23. ledna 2026  14:35

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jih Moravy ochromila ledovka. Po dopravní kalamitě zažívají nápor nemocnice

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku. (23.ledna 2026)

Situace na jižní Moravě, kterou v pátek ráno postihla ledovka, se před polednem začala zlepšovat. Kvůli námraze s obtížemi jezdila MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2....

23. ledna 2026  6:22,  aktualizováno  14:33

Dětskou besídku naruší tragédie. Šaldovo divadlo uvádí drama Létající dítě

Šaldovo divadlo uvede v premiéře drama Létající dítě. (23. ledna 2026)

Zcela běžný den zpestřený dětskou besídkou v kostele naruší tragická situace, během které zemře osmileté dítě. Kdo je viníkem? Nejen na tuto otázku hledá odpověď drama Létající dítě, které v pátek...

23. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.