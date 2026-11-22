„Řidič osobního vozidla vjel na železniční přejezd v době, kdy tudy projížděl rychlík od Olomouce směrem na Brno. Ve vozidle cestovaly tři osoby. V tuto chvíli bohužel jedna z nich i přes okamžitě poskytnutou zdravotnickou pomoc na místě zemřela. Ve vlaku bylo 50 cestujících a nikdo nebyl zraněn,“ sděli iDNES.cz policejní komisař Libor Hejtman.
Kvůli nehodě nejezdí vlaky v úseku mezi Prostějovem a Vrbátkami, provoz stojí také mezi prostějovským hlavním a místním nádražím. České dráhy zajistily náhradní autobusovou dopravu.