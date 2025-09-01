Výstava odhalí, čím se bavili naši předci. Jak hračky ovlivnil vynález páry?

Autor: hvl, hyn
  5:02aktualizováno  5:02
Od luxusních autíček a letadel až k deskovým hrám našich předků. Muzeum a galerie v Prostějově láká nadšence do Galerie Špalíček v Uprkově ulici na letní výstavu Technické hračky a vynálezy. Zájemci si mohou prohlédnout hračky inspirované převratnými vynálezy své doby, k vidění jsou třeba modely parních strojů. Výstava potrvá do 14. září.

Nahlédnout je možné i do někdejšího školního světa díky fyzikálním, chemickým či elektromagnetickým modelům a dalším výukovým pomůckám.

Prostějovská expozice přibližuje dobu, kdy elektřina, automobily i létání představovaly převratné novinky a kdy technika začala ovlivňovat nejen průmysl.
Prostějovská expozice ukazuje dobové hračky.
Prostějovská expozice ukazuje dobové hračky.
Výstavu dobových hraček si užijí i menší návštěvnici.
8 fotografií

„Špalíček bude o prázdninách ve znamení her a hraček,“ uvádí výstavu Veronika Hrbáčková, ředitelka Muzea a Galerie v Prostějově. „Využili jsme nabídku zapůjčení soukromé sbírky hraček od manželů Pecháčkových z Rychnova nad Kněžnou,“ pokračuje Hrbáčková.

Otevírací doba
Galerie Špalíček

úterý až neděle
9:30-12:00, 13:00-17:00
Vstupné:
60 Kč, snížené 30 Kč

Expozice přibližuje dobu, kdy elektřina, automobily i létání představovaly převratné novinky a kdy technika začala ovlivňovat nejen průmysl, ale i každodenní život, a to včetně dětského světa.

Vedle historických vynálezů ukazuje výstava i výukové pomůcky využívané ve školách. Od fyzikálních a chemických přístrojů po elektromagnetické modely. Zvláštní pozornost je věnována hračkám inspirovaným technickými zázraky své doby.

Návštěvníci si mohou prohlédnout modely parních strojů, aut, letadel i vláčků, které napodobovaly skutečné vynálezy. Zatímco luxusní technické hračky byly výsadou bohatých rodin, stavebnice, naučné hry a kreativní sady byly dostupnější alternativou, která rozvíjela dětskou fantazii i technické dovednosti.

Ozzy forever. Prostějovský malíř zvěčnil slavného zpěváka na zdi vedle Beatles

Pro nejmenší návštěvníky připravilo muzeum také velkou interaktivní kuličkovou dráha. Na výstavu mohou zájemci zavítat každý den kromě pondělí, vstupné pro dospělé stojí 60 korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Opakovaně kradl v areálu historické železnice ve Velkém Březně

Muž se vydal za krádežemi hned třikrát. Odnesl si třeba litinové číslo, plechové cedule, petrolejové lampy či výstražné cedule. Lup se snažil prodat prostřednictvím sociálních sítí. Teď mu hrozí až...

1. září 2025  6:59

Boj s inflační hydrou. Češi se snaží šetřit, každý hledá vlastní cestu. Někdo méně pije, jiný chodí víc pěšky.

Výplata je stále stejná, jen si za tyhle peníze koupíme méně. Také jste si toho všimli? Pokud zaměstnavatel škudlí a nepřidá, musejí si lidé poradit jinak.

1. září 2025  6:49

Podnikatel chtěl na vsi prorazit s bezobslužným obchodem, převálcovali jej Vietnamci

Mít na vesnici samoobsluhu se základním zbožím už je dnes skoro luxus. Malé tradiční obchody zavírají, řešením je ten bezobslužný, ale ne všude funguje. Nedaleko od Brna nad ním dokázala vyhrát i...

1. září 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Pelhřimovská nemocnice uspěla v testu stravování, chválou nešetří ani pacienti

Nemocnice v Pelhřimově se pochlubila výsledkem testování Krajské hygienické stanice (KHS), které bylo zaměřeno na stravování. Hygienici kontrolovali, nakolik kvalitní jídla pacienti s dietou...

1. září 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Radnice v Krupce začala v ulicích číslovat lampy

Pětimístná čísla pomohou s přesným určením lokace třeba při hlášení poruch nebo při mimořádných událostech. Označeno bude dva tisíce lamp.

1. září 2025  5:59

Lávka v děčínské Jeronýmově ulici je opět průchozí

Děčín nechal provizorně zprůchodnit lávku přes Jílovský potok v Jeronýmově ulici, která byla několik týdnů uzavřena kvůli špatnému technickému stavu.

1. září 2025  5:59

Vlaky mezi Louny a Postoloprty nahradí autobusy

Důvodem výluky jsou opravy a údržba trati.

1. září 2025  5:59

Výstava odhalí, čím se bavili naši předci. Jak hračky ovlivnil vynález páry?

Od luxusních autíček a letadel až k deskovým hrám našich předků. Muzeum a galerie v Prostějově láká nadšence do Galerie Špalíček v Uprkově ulici na letní výstavu Technické hračky a vynálezy. Zájemci...

1. září 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

K litvínovským školám se opět vrátilo omezení rychlosti vozidel

Ve všední dny je tak v dotčených lokalitách možné jet mezi 6. a 17. hodinou rychlostí maximálně 30 kilometrů v hodině, mimo tuto dobu platí standardní limit 50 kilometrů v hodině.

1. září 2025  4:59

Nový ředitel Národního ústavu duševního zdraví Horáček dnes nastoupí do funkce

Nový ředitel Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) Jiří Horáček dnes nastoupí do funkce. Nahradí Petra Winklera, který v červenci rezignoval. Předcházelo...

1. září 2025,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chomutovské zastupitelstvo se sejde poprvé po rezignaci primátora

Zastupitelstvo Chomutova se dnes sejde poprvé po rezignaci primátora Milana Petriláka (zvolen za ANO). Krajský předseda hnutí ANO Jan Richter na začátku června...

1. září 2025,  aktualizováno 

Na Pražském okruhu u Barrandova vzplál autobus. Cestující vyvázli bez zranění

Na Pražském okruhu D0 hořel autobus, provoz ve směru na letiště stál a tvořila se kolona. Na místo byly vyslány tři jednotky hasičů a vyrazil tam evakuační autobus pro dvacet lidí, kteří z hořícího...

31. srpna 2025  17:32,  aktualizováno  22:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.