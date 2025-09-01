Nahlédnout je možné i do někdejšího školního světa díky fyzikálním, chemickým či elektromagnetickým modelům a dalším výukovým pomůckám.
„Špalíček bude o prázdninách ve znamení her a hraček,“ uvádí výstavu Veronika Hrbáčková, ředitelka Muzea a Galerie v Prostějově. „Využili jsme nabídku zapůjčení soukromé sbírky hraček od manželů Pecháčkových z Rychnova nad Kněžnou,“ pokračuje Hrbáčková.
Otevírací doba
Expozice přibližuje dobu, kdy elektřina, automobily i létání představovaly převratné novinky a kdy technika začala ovlivňovat nejen průmysl, ale i každodenní život, a to včetně dětského světa.
Vedle historických vynálezů ukazuje výstava i výukové pomůcky využívané ve školách. Od fyzikálních a chemických přístrojů po elektromagnetické modely. Zvláštní pozornost je věnována hračkám inspirovaným technickými zázraky své doby.
Návštěvníci si mohou prohlédnout modely parních strojů, aut, letadel i vláčků, které napodobovaly skutečné vynálezy. Zatímco luxusní technické hračky byly výsadou bohatých rodin, stavebnice, naučné hry a kreativní sady byly dostupnější alternativou, která rozvíjela dětskou fantazii i technické dovednosti.
Pro nejmenší návštěvníky připravilo muzeum také velkou interaktivní kuličkovou dráha. Na výstavu mohou zájemci zavítat každý den kromě pondělí, vstupné pro dospělé stojí 60 korun.