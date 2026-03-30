Prostějov získal dotaci šest milionů Kč na přístavbu hasičské zbrojnice v Žešově

Prostějovská radnice získala od ministerstva vnitra šestimilionovou dotaci na přístavbu hasičské zbrojnice v místní části Žešov. Stavba nové části zbrojnice za zhruba 31 milionů korun, která zlepší zázemí pro místní hasiče, má být dokončena letos. Novinářům to dnes řekl primátor Prostějova František Jura (ANO).
Projekt počítá s demolicí nynějšího nevyužívaného objektu, na jehož místě bude postavena přístavba hasičské zbrojnice včetně přípojek a zpevněných venkovních ploch. Tendr na přístavbu zbrojnice v závěru loňského roku vyhrála prostějovská firma AL LOGIC, která nabídla cenu 30,8 milionu korun. Město má na projekt předběžně schválenu ještě dotaci 12,5 milionu korun ze Státního fondu podpory investic.
Firma už zahájila bourání starého domu a přípravu staveniště. V přístavbě bude velká garáž, šatny, prádelna, kancelář, sociální zázemí, skladovací prostory a klubovna s kuchyňkou. Součástí bude také věž na sušení hadic. Přístavba bude vybavená systémem pro zachytávání dešťové vody a její použití pro závlahu a splachování záchodů.