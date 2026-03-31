Prostějov získal stavební povolen na bazén, stavbu může zahájit až po referendu

Prostějovská radnice získala stavební povolení pro chystanou stavbu krytého bazénu s 25metrovými drahami. Město ale musí s přípravou stavby počkat na výsledek dubnového referenda, ve kterém budou obyvatelé Prostějova hlasovat o délce bazénu. Vybírat budou mezi 50metrovým, který prosazují iniciátoři referenda z Tělovýchovné jednoty Prostějov, a polovičním, který je projektovaný městem. Informaci o stavebním povolení dnes ČTK získala na úřední desce magistrátu.
Podle primátora Františka Jury (ANO) má město připravenu projektovou dokumentaci a pokud referendum vyzní ve prospěch 25metrového bazénu, tak hned po skončení hlasování může město vyhlásit výběrové řízení na stavební firmu. "Zhotovitele poté vybereme co nejdříve tak, abychom na podzim, koncem roku nebo nejpozději příští rok na jaře mohli začít stavět," uvedl Jura. Bazén by podle něj mohl být zprovozněn v závěru příštího roku nebo na začátku roku 2028.
Jakub Jílek z plaveckého oddílu TJ Prostějov upozornil, že 25metrový bazén preferovaný vedením města by nestačil poptávce veřejnosti a sportovců, jeho kapacita odpovídá dosluhujícímu prostějovskému krytému bazénu. Padesátimetrový bazén je podle něj normou pro závodní plavání a zároveň by výrazně zlepšil podmínky pro rekreační plavání veřejnosti.
Pokud by se lidé v referendu vyslovili pro 50metrovou variantu a výsledek hlasování byl pro město závazný, tak by stavba podle Jury nabrala značné zpoždění. "Budeme pak další tři nebo čtyři roky čekat a bude to na lidech, kteří přijdou (na radnici) po nás," podotkl Jura. Odhadované náklady na stavbu 25metrového bazénu s deseti drahami v Prostějově oproti studii z roku 2024 vzrostly zhruba o 71 milionů korun na 750 milionů Kč. Vybudování 50metrového bazénu by podle radních přišlo až na miliardu korun a dražší by byl i jeho provoz.
TJ Prostějov loni v květnu předložila návrh na referendum o bazénu. Radnice odmítla podpisové archy přijmout, zdůvodnila to chybami. Podle Nejvyššího správního soudu (NSS) ale postupovala příliš formalisticky. NSS podle vedení města rozhodoval pouze o jedné z vad návrhu na vyhlášení místního referenda. Ostatní nedostatky soud neřešil a zůstaly v platnosti. Přípravný výbor je musel odstranit do šesti měsíců. Termín uplynul v lednu, aniž byl magistrátu podle Jury předložen potřebný počet platných podpisů. Radní se proto rozhodli na únorovém zasedání zastupitelstva navrhnout referendum z vlastní iniciativy a návrh byl schválen.
Obyvatelé Prostějova budou v referendu v sobotu 11. dubna odpovídat na otázku, zda požadují stavbu odborníky původně doporučeného a navrženého krytého bazénu s deseti drahami dlouhými 50 metrů společně s wellness a saunovým centrem, které je součástí i radničního projektu. Organizace prvního místního referenda v historii města přijde Prostějov na milion korun, město připravilo informační kampaň.