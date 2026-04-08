Prostějovská nemocnice zahájila postupnou modernizaci LDN a dvou oddělení

Nemocnice Agel Prostějov zahájila postupnou modernizaci léčebny dlouhodobě nemocných, infekčního a očního oddělení. Budovy z 80. let minulého století poskytnou po opravě lepší zázemí pacientům i zdravotníkům a jejich provoz bude energeticky méně náročný. Práce jsou organizované tak, aby omezení péče bylo co nejmenší. ČTK to dnes sdělila předsedkyně představenstva společnosti Agel Středomoravská nemocniční Katarína Bučková.
Pacienti tráví v léčebně dlouhodobě nemocných týdny až měsíce. "Prostředí, ve kterém se léčí, má přímý vliv na jejich pohodu i celkový průběh léčby. Touto modernizací chceme pacientům nabídnout ještě větší komfort a nemocnici zároveň připravit na další roky provozu," uvedla Bučková. Součástí projektu jsou opatření, která zajistí stabilnější mikroklima a omezení hluku. Modernizace zahrnuje i zateplení stěn, obnovu střechy, instalaci oken s izolačními trojskly a venkovními žaluziemi, modernizaci systému vytápění i výměnu osvětlení za úsporné.
Modernizace vnitřních prostor pavilonů by měla podle Bučkové skončit letos v listopadu, poté se stavební firma přesune do exteriéru. Po rekonstrukci budov očekává nemocnice snížení spotřeby tepla o 35 až 45 procent a pokles spotřeby elektrické energie o deset až 15 procent.
Krajské nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku má v dlouhodobém pronájmu skupina Agel. Smlouva mezi Olomouckým krajem a společností skončí příští rok. Hejtmanství chce s firmou založit společný podnik, který bude nemocnice provozovat.