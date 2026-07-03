Prostějovská radnice opraví část smuteční síně, vylepší i navigaci na hřbitově

Prostějovská radnice se pustí do rekonstrukce části smuteční síně v areálu městského hřbitova v Brněnské ulici. Stavební úpravy se zaměří především na modernizaci čekárny pro pozůstalé a souvisejících prostor. Náklady vyjdou na 2,5 milionu korun. Město má v plánu také zcela proměnit navigační systém na zdejším městském hřbitově. Jeho návštěvníci se budou v budoucnu orientovat pomocí třech desítek směrových tabulí, sdělila ČTK Alena Vrtalová z tiskového oddělení magistrátu.
"Smuteční síň je důstojným místem posledního rozloučení a její stav tomu musí odpovídat. Rekonstrukcí chceme zajistit moderní, klidné a komfortní prostředí pro pozůstalé v těžkých životních chvílích," uvedl primátor František Jura (ANO). Součástí úprav je i zlepšení bezbariérovosti a celkového zázemí, rekonstrukce by podle zástupců města měla přinést nejen estetické, ale i funkční zkvalitnění těchto prostor.
V čekárně smuteční síně odborníci vymění podlahy, proměnou projdou také stropní podhledy, dveře či sedací nábytek. "Součástí rekonstrukce bude také úprava dispozice sociálního zázemí, kde vznikne bezbariérové WC. Modernizací projdou rovněž prostory určené pro výstavu rakve. V rámci akce bude provedena nová elektroinstalace, rozvody zdravotně technických instalací, odvětrávání upravených WC a instalace chlazení v místnosti pro pozůstalé a kanceláři," uvedla Vrtalová. Firma má na opravu lhůtu tří měsíců.
Prostějovští radní tento týden posvětili také pořízení nového orientačního a navigačního systému na městském hřbitově. Ten nahradí stávající řešení, které je již na hranici své technické životnosti a dlouhodobě vykazuje řadu nedostatků. "Stávající navigační systém už neodpovídá ani technickým, ani estetickým požadavkům. Nové řešení zajistí nejen lepší orientaci návštěvníků, ale především důstojný a jednotný vzhled celého hřbitova, což je v takovém prostoru zásadní," uvedl náměstek primátora pro komunální služby Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Zakázka zahrnuje 33 směrových tabulí a čtyři nosné sloupy, starý systém nahradí nový. Konstrukce budou zhotoveny z oceli žárově zinkované ponorem a opatřené vypalovaným lakem v odstínu antracitově šedé. Celkové náklady činí 230.000 korun.