Prostějovská radnice zprovoznila digitální mapu městských hřbitovů

Interaktivní digitální mapu městských hřbitovů, pomocí které lidé snadno najdou místo posledního odpočinku svých příbuzných či známých, zprovoznila radnice v Prostějově. ČTK to sdělil primátorův náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko). Pasportizaci městských hřbitovů a digitalizaci údajů zajistila firma Hrobis, město jí za to zaplatilo bezmála 1,4 milionu korun.
"Ztráta blízkých a péče o místa jejich posledního odpočinku je velmi citlivá záležitost. Díky nové digitální evidenci se lidé snadněji zorientují, rychle najdou hroby svých příbuzných a vyhnou se zbytečným administrativním průtahům," uvedl Pospíšil. Součástí interaktivní mapy je chytrý vyhledávač. Lidé tak snadno najdou hrobové místo, zjistí podrobné informace o jeho přesném umístění nebo si ověří stav nájemní smlouvy.
Na území Prostějova jsou čtyři hřbitovy s bezmála 15.000 hrobovými místy, které byly dosud zaneseny pouze v zastaralých papírových plánech. Odborníci údaje o hrobech a fotodokumentaci převedli do digitální podoby, která podle Pospíšila umožní i budoucí rozvoj služeb, například virtuální prohlídky hřbitovů či vznik historických archivů.