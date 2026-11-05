Prostějovské muzeum otevřelo výstavu Machač, na led! o tamní legendě hokeje

Sportovní kariéru hokejisty Oldřicha Machače připomíná ode dneška nová výstava Muzea a galerie v Prostějově. Má název Machač, na led! a zájemcům připomíná 80 let od narození tohoto prostějovského rodáka, který získal tři olympijské medaile a odehrál 293 reprezentačních utkání. Expozice zároveň prostřednictvím archivních fotografií či trofejí představuje více než 100 let prostějovského hokeje, sdělili ČTK zástupci muzea. Výstava potrvá do 28. února příštího roku.
Expozice je postavena na věcech z Machačovy pozůstalosti, které muzeu zapůjčily hokejistovy dcery. "Nechybí například jeho dres, hokejka, medaile, ocenění i řada fotografií," řekla ČTK mluvčí muzea Renata Janečková.
Machačův příběh je na výstavě zasazen do dějin prostějovského hokeje. "Archivní fotografie, klubové dokumenty a trofeje ukážou proměny místního hokeje od jeho počátků po současnost," doplnila mluvčí. Prostor na výstavě mají také děti, které si mohou na interaktivní magnetické tabuli sestavit hokejový tým nebo přiřadit pojmy používané v hokeji. Na výstavě nechybí ani hokejová branka, puky a hokejky, malí návštěvníci si tak mohou vyzkoušet střílení na bránu.
Machač byl u mnoha velkých úspěchů československého hokeje. "Z olympijských her přivezl stříbro z Grenoblu 1968 a Innsbrucku 1976 a bronz ze Sappora 1972. Při zahájení her v Innsbrucku vedl výpravu jako vlajkonoš. Se stříbrným týmem se v roce 1976 dostal také do finále prvního Kanadského poháru. Zlato z mistrovství světa získal v letech 1972, 1976 a 1977," uvedla mluvčí.
Po finále Kanadského poháru v roce 1976 dostal prostějovský rodák nabídku od New York Islanders. "Tehdejší politické poměry mu však odchod do NHL neumožnily," doplnila Janečková. Závěr hráčské kariéry Machač strávil v západoněmeckém Rosenheimu, kde v sezoně 1981/1982 vyhrál ligovou soutěž.
V roce 1999 byl Machač uveden do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace a v roce 2008 do Síně slávy českého hokeje. Zemřel v roce 2011, pohřbený je v Prostějově.