Prostějovské muzeum připomene sochaře Jana Třísku retrospektivní výstavou

Tvorbu prostějovského sochaře Jana Třísky představí retrospektivní výstava, kterou připravuje Muzeum a galerie v Prostějově. Expozice bude otevřena k 50. výročí jeho úmrtí, ponese název Jan Tříska - Sochař lidské tváře. Návštěvníkům nabídne 173 umělcových děl a dalších osm sbírkových předmětů spojených s jeho osobností. Vernisáž je v plánu ve čtvrtek, výstava bude k vidění do 12. září příštího roku, sdělili ČTK zástupci muzea.
"Akademický sochař Jan Tříska patřil k výrazným osobnostem prostějovské kulturní scény 20. století. Přestože se s jeho díly setkáváme na náměstích, v parcích, na budovách, u škol i na hřbitovech, jméno jejich autora zůstává širší veřejnosti často skryto," uvedla ředitelka prostějovského muzea Veronika Hrbáčková.
Odborníci muzea při přípravě této výstavy ve výzkumu dosud doložili 117 Třískových realizací ve veřejném prostoru, z nichž 89 se dochovalo a 28 zaniklo nebo se zachovalo pouze částečně, popsala kurátorka výstavy Tereza Holoubková. Patří mezi ně například Pomník Bedřicha Smetany ve Smetanových sadech, plastika Jeden z nás na náměstí Padlých hrdinů, busta Jiřího Wolkera na jeho rodném domě, díla v Husově sboru, plastiky před poliklinikou na Trávnické ulici i řada náhrobků na prostějovském hřbitově.
Jádrem výstavy budou díla ze sbírek Muzea a galerie v Prostějově. Návštěvníci uvidí 90 plastik, 14 kreseb, 44 medailí a šest plaket či odznaků. Soubor doplní výpůjčky z Moravského zemského muzea v Brně, od města Prostějova, Obchodní akademie Prostějov, Atletického klubu Prostějov a soukromých sběratelů. "Výstava tak poprvé v takové šíři zpřístupní tvorbu, jejíž podstatná část je od převzetí Třískovy pozůstalosti v roce 1976 uložena v depozitáři," doplnila ředitelka muzea.
Expozici kurátoři rozdělili do dvou vzájemně propojených částí. První nabídne intimní pohled do Třískova života prostřednictvím portrétů, autoportrétů, fotografií, odlitku jeho rukou i podobizen manželky, syna a matky. "Druhá se promění ve stylizovaný sochařský ateliér a představí autorovo dílo tematicky: veřejné realizace, zakázkovou tvorbu a volnou tvorbu," doplnila Tereza Holoubková.
Součástí výstavy bude propojení vystavených modelů s hotovými realizacemi, k dispozici tak budou návštěvníkům dobové i současné fotografie děl. Výstavu doplní také on-line digitální mapa Třískových prací v Olomouckém kraji. Po celou dobu trvání výstavy se budou konat tematické komentované prohlídky, večerní i denní vycházky za Třískovými díly a výtvarná dílna pro děti a dospělé.