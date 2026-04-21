Prostějovské muzeum stěhuje čtvrt milionu exponátů kvůli novému depozitáři

Pracovníci Muzea a galerie v Prostějově (MGP) se pustili do rozsáhlého stěhování přibližně čtvrt milionu sbírkových předmětů ze starší části depozitáře v Lidické ulici. Střecha objektu je v havarijním stavu, nahradí jej výstavba nového třípodlažního depozitáře, který se propojí s dosavadními skladovacími prostory. Náklady na stavbu se odhadují na 135 milionů korun, hotova by mohla být během dvou až tří let, řekla ČTK ředitelka instituce Veronika Hrbáčková.
Muzeum nyní využívá dva depozitáře - jeden v přízemí hlavní budovy bývalé radnice a druhý v areálu Centra sociálních služeb v Lidické ulici. "Kapacitně nám tyto depozitáře nestačí a také v souvislosti se změnami souvisejícími s kvalitnějším uložením sbírek a vhodnějšího přístupu k nim řešíme od roku 2022 stavbu nového depozitáře, který by pojal a sloučil veškeré sbírky na jednom místě," uvedla ředitelka.
Starší část skladu v Lidické ulici byla postavena v roce 2006, novější část byla zkolaudována na konci roku 2020. Do ní muzeum v letech 2021 a 2022 přesunulo velkou část fondů, například nábytek, etnografické sbírky a další historické předměty. Nová budova má vzniknout na půdorysu starší části a obě části propojí. Po dokončení bude mít muzeum 2086 metrů čtverečních skladových ploch.
Součástí nové stavby mají být konzervátorské dílny, pracoviště fotografa a digitalizátora, badatelna a kanceláře pro odborníky. Podle ředitelky má projekt zlepšit nejen podmínky pro uchovávání sbírek, ale i práci odborného personálu.
Stěhování začalo v březnu a potrvá do podzimu, sbírkové předměty přemisťují pracovníci muzea zatím do náhradního skladu v Prostějově, od května budou putovat do druhého skladu v Olomouci.
"MGP má ve správě zhruba půl milionu sbírkových předmětů. Stěhování staré části depozitáře na ulici Lidická čítá zhruba 250.000 kusů sbírkových předmětů," doplnila ředitelka. Jde o celou archeologii, ale i lidový nábytek, šicí stroje, obrazy, kamenné prvky z lapidária nebo cechovní památky. Kromě zaměstnanců MGP se na stěhování podílí externí stěhovací firma, muzeum využilo i služeb olomoucké vazební věznice.
Muzeum nyní řeší i další velkou investici - stavbu nové hvězdárny, která by měla vyrůst ve stejném časovém horizontu jako nový depozitář. Stát má 387 milionů korun včetně DPH. Kvůli této chystané investici musí tak jeho pracovníci zároveň letos vyklidit i tuto budovu; do náhradního skladu se budou stěhovat také dalekohledy. "Letošní rok je pro nás pro všechny pracovně velmi náročný, protože řešíme zároveň dvě zásadní investice," uzavřela Veronika Hrbáčková.