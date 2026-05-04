Prostějovské muzeum vystaví sbírku mistrovských miniatur lidového oděvu

Muzeum a galerie v Prostějově vystaví soubor krojovaných panenek, který podle muzea patří k nejucelenějším kolekcím miniatur lidového oděvu v Česku. Návštěvníci uvidí zhruba 150 exponátů z 15 různých etnografických regionů. Výstava představí díla autorek Marie Žilové a Evy Jurmanové z Nového Veselí na Žďársku, oceněných titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Výstava bude otevřena tento čtvrtek, sdělila ČTK mluvčí muzea Renata Janečková. Projekt vznikl ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč.
Autorky se tvorbě miniatur věnují od konce 90. let minulého století, dosud vytvořily více než 300 krojovaných panenek. Každá z nich představuje konkrétní historicky doložený oděv, zpracovaný na základě studia archivních materiálů, odborné literatury a konzultací s etnografy. "Panenky jsou vytvářeny v měřítku 1:4, 1:5 nebo 1:10 a představují nejen slavnostní, ale i všední a pracovní oděv. Každý kus je originál opatřený certifikátem s uvedením etnografické oblasti i použitých materiálů," uvedla ředitelka muzea Veronika Hrbáčková, která zároveň stojí za námětem a koncepcí výstavy.
Příprava jednoho kroje může trvat i několik let a nezřídka ji komplikuje obtížná dostupnost vhodných materiálů. "Samotná výroba začíná úpravou panenky, na niž je oděv postupně vrstven od spodních částí až po finální detaily. Marie Žilová se soustředí na konstrukci střihů a šití, zatímco Eva Jurmanová se specializuje na náročné výšivky, aplikace a zdobení. Používané materiály zahrnují širokou škálu textilií od jemného plátna po samet či taft, doplněné krajkami, stuhami, portami i drobnými ozdobami, jako jsou korálky, flitry či kovové prvky," uvedla etnografka a kurátorka výstavy Hana Holásková.
Celek je podle ní výsledkem kombinace řemeslné zručnosti, hluboké znalosti regionálních tradic a respektu k historickému oděvu. "Zejména v tom je sbírka unikátní," dodala Holásková.
Autorky při práci vycházejí i ze svého dlouhodobě budovaného archivu podkladů. Ten obsahuje stovky stran textů, nákresů a fotografií mapujících regionální oděvní tradice. Výstava bude otevřena do 20. září v galerii Špalíček.