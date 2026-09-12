Prostějovští lídři chtějí řešit bydlení, parkování i nový bazén

Lídři politických uskupení pro komunální volby v Prostějově se chtějí zaměřit na dostupné bydlení, parkování, dopravu, sociální služby a velké investice. Město by podle nich mělo pokračovat v přípravě stavby nového krytého bazénu, rozdílné názory panují na jeho délku. Vyplývá to z odpovědí lídrů na otázky ČTK. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.
František Jura (ANO) klade důraz zejména na pokračování velkých investic města, Oto Přibyl (KDU-ČSL) na bydlení, parkování a budoucnost vodního hospodářství, Jana Jílková (Na rovinu!) na kvalitu života, sociální služby, zeleň a transparentnější rozhodování radnice. Pavel Dopita (Náš Prostějov) řadí mezi priority parkování, startovací byty a převzetí vodohospodářských služeb městem.
Milada Sokolová (ODS) považuje za hlavní problém parkování a podporuje výstavbu parkovacích domů. Jiří Pospíšil (PéVéčko) chce vedle dopravy a parkování rozvíjet nové lokality pro bydlení, zeleň a dokončit důležité dopravní projekty. Jan Mochťák (Prostějov 2:0) prosazuje dlouhodobější plánování investic, obnovu sídlišť, záchytná parkoviště, změny ve financování města a návrat správy vodárenství pod město. Soňa Provazová (SOCDEM) považuje za zásadní podporu dostupného bydlení pro mladé, sociálních služeb pro seniory, bezpečnosti a dopravy.
Lídři se liší v přístupu k zadlužení města. František Jura připouští bankovní úvěr kvůli plánovanému plaveckému bazénu, jehož náklady odhaduje zhruba na tři čtvrtě miliardy korun. Oto Přibyl, Milada Sokolová, Jiří Pospíšil, Jan Mochťák a Soňa Provazová jsou ochotni úvěr využít u smysluplných dlouhodobých investic, zatímco Jana Jílková nyní zadlužení města nepovažuje za nutné a Pavel Dopita se k němu staví zdrženlivě. Většina kandidátů zároveň zdůrazňuje využití dotací a vlastních zdrojů města.
Shoda mezi lídry panuje na potřebě nového krytého bazénu, rozdílné jsou ale představy o jeho podobě a financování. František Jura, Milada Sokolová, Jiří Pospíšil a Soňa Provazová podporují pokračování současných příprav pětadvacetimetrového bazénu, Pavel Dopita prosazuje pětadvacetimetrový bazén s rozsáhlejším vodním světem. Jana Jílková považuje nový bazén za potřebný, nesouhlasí však se současně připravovanou variantou a chce projekt znovu důkladně posoudit. Jan Mochťák chce v rozpracovaném projektu pokračovat, kritizuje ale volbu menší varianty bazénu a požaduje přísný stavební dozor a realistický finanční plán.
V otázce povolební spolupráce většina kandidátů konkrétní strany předem nevylučuje a rozhodující mají být programová shoda a výsledky voleb.
Prostějovský magistrát zaregistroval ve městě pro podzimní komunální volby všech deset podaných kandidátek. Při posledních komunálních volbách v roce 2022 voliči v Prostějově vybírali ze stejného počtu kandidátek. Před čtyřmi lety komunální volby v Prostějově vyhrálo hnutí ANO, v pětatřicetičlenném zastupitelstvu tehdy získalo 14 mandátů. Druhé skončilo hnutí Na rovinu! (STAN, TOP 09, Zelení) se šesti mandáty. Třetí SPD mělo také šest zastupitelů a čtvrtá ODS pět mandátů. Tři zastupitele získalo Pévéčko, Česká pirátská strana jednoho. Vítězné ANO v uplynulých čtyřech letech v Prostějově vládlo s ODS a hnutím PéVéčko.
1. Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit nebo jak získáte peníze?
2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
3. Má podle Vás město pokračovat v přípravě stavby nového plaveckého bazénu a proč?
Odpovědi lídrů jsou řazené abecedně podle názvů kandidátek a některé krácené.
František Jura (ANO)
1. Statutární město Prostějov dlouhodobě dobře hospodaří. Naše rozpočty nemají žádné deficity, město nemá ani korunu dluhů.To je výsledkem naší práce a také zodpovědnosti našich předchůdců, od kterých jsme řízení města převzali. Bankovní úvěr zvažujeme pro největší investici v novodobé historii města, kterou je stavba nového akvacentra pro všechny generace spoluobčanů. Přestože máme na účtech uloženo několik set milionů korun a každý rok další stovky milionů investujeme, tento projekt za cca tři čtvrtě miliardy by bankovní úvěr vyžadoval. Rozhodnutí o jeho případné výši, splátkách a dalších podrobnostech bude samozřejmě v rukou zastupitelstva.
2. Koalice se tvoří po volbách, proto ode mě neočekávejte nějaké definitivní rozhodnutí. Hnutí ANO 2011 bude prosazovat takový půdorys koaliční spolupráce, která nám umožní pokračovat v nastartovaných změnách Prostějova k lepšímu. Budeme tedy hledat partnery, s nimiž se shodneme na důležitosti investic například do školství, sportu, bezpečnosti, dopravy a dalších oblastí. Chceme z Prostějova lepší místo pro život všech generací a naši případní partneři by měli stát o totéž.
3. Jak už jsem zmínil, město považuje tuto investici za klíčovou. Nejde pouze o bazén pro sportovní plavce, ale o areál se silným důrazem na výuku plavání od nejnižšího dětského věku, služby pro plavce i sportovní potápěče a především na wellness a fitness zónu pro všechny generace. Děti mají mít místo k výuce plavání a vodním hrátkám, dospělí místo k aktivnímu odpočinku a regeneraci a senioři k relaxaci a péči o své zdraví. Takový projekt dlouhodobě prosazujeme a připravujeme k brzkému zahájení výstavby.
Oto Přibyl (KDU-ČSL)
1. Vidím tři hlavní úkoly. První je stabilizace bytového fondu města. Město by mělo mít koncepci rozvoje bytového fondu, podporovat startovací byty pro mladé, resp. dostupné malometrážní bydlení s podporou sociálních služeb pro starší občany. Druhým je koncepce parkování, hlavně v okrajových, sídlištních částech města. Zavedení parkovacích zón bez další podpory problémy s parkováním nevyřeší. Třetím velkým úkolem vedení města bude rozhodnutí, jakým způsobem pokračovat při správě vodního hospodářství, jakou cestou se vydat, a jestli případně vrátit služby vodního hospodářství zpět pod město.
A náklady s tímto spojené? Například investice do rozšíření bytového fondu můžou vyžadovat řešení formou úvěru. Podobně nutnost vybudování kapacit spojených s poskytováním vodohospodářských služeb. Ano, je vždycky lepší město nezadlužovat a nezatěžovat úvěry. Pokud ale prostředky získané úvěrem půjdou na rozumné investice, navíc s podporou dotačních titulů, evropských nebo republikových, bývá takové řešení přijatelnější než čekání, až si město na investice nejprve naspoří.
2. KDU-ČSL je tradiční demokratická strana, jakékoliv rozhodnutí o povolební spolupráci musí projít standardním rozhodovacím procesem. Vedení městské organizace nedostalo mandát dopředu někoho vylučovat z případných jednání.
3. Ano, město naší velikosti potřebuje zastřešený plavecký bazén, kapacita a nabídka služeb dosluhujících městských lázní je nedostačující.
Jana Jílková (Na rovinu!)
1.Za hlavní úkol považujeme zvýšení kvality života v Prostějově tak, aby byl dobrým místem pro všechny generace - aby z něj lidé nemuseli odcházet a ti, kteří odešli za studiem nebo prací, měli důvod se vracet. To znamená aktivně řešit dostupné bydlení, rozšířit kapacity sociálních služeb a domovů pro seniory, dokončit revitalizaci sídlišť, chránit a rozšiřovat zeleň a zlepšovat veřejný prostor, školy i dopravu. Město musí mít jasnou vizi přesahující jedno volební období, podle ní určovat priority a neutrácet za projekty, které nepřinášejí skutečný užitek většině obyvatel. O zásadních investicích, revitalizacích sídlišť nebo plánovaném kácení stromů musí s lidmi otevřeně komunikovat. Prostějov má dostatek vlastních prostředků, proto jej nyní není nutné zadlužovat. Chceme lépe využívat městský majetek, vytvořit víceletý plán investic a aktivně získávat dotace. Úvěr bychom zvažovali pouze u dlouhodobě prospěšné investice, která bude občanům sloužit desítky let.
2. Rozhodující bude výsledek voleb, ale naše podmínky jsou jasné už nyní. Jednat jsme připraveni s demokratickými stranami a uskupeními, která budou ochotna přijmout jasná pravidla, hospodařit transparentně a ukončit klientelismus na radnici. Pouhá výměna jmen ve vedení města nestačí. Do koalice nevstoupíme za každou cenu ani výměnou za funkce. Rozhodující pro nás budou program, důvěryhodnost partnerů a jejich ochota pracovat ve prospěch obyvatel města.
3. Ano, Prostějov nový bazén potřebuje a v jeho přípravě je nutné pokračovat. Má sloužit nejen sportovcům, ale také rodinám, školám, seniorům a široké veřejnosti. Současný bazén již kapacitně ani technicky nevyhovuje. Se současně připravovanou variantou však nesouhlasíme. Vedení města totiž nevěnovalo dostatečnou pozornost referendu a veřejnosti nedokázalo srozumitelně vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými možnostmi ani jejich dlouhodobé dopady. Nyní pokračuje v řešení, které podle nás neodpovídá tomu, co Prostějov potřebuje na další desítky let. Vzniklou situaci ale budeme muset odpovědně řešit. Rozpracovaný projekt nelze bez důkladného posouzení jednoduše zahodit ani v něm bezhlavě pokračovat. Prověříme proto všechny možnosti a budeme usilovat o řešení, které co nejlépe poslouží veřejnosti, školám i plaveckým oddílům a současně bude ekonomicky udržitelné
Pavel Dopita (Náš Prostějov)
1. Těch úkolů je víc. Od těch velkých až po ty drobné. Dlouhodobě je v Prostějově problém parkování, jako v každém městě. Máme řešení jak pro okrajové části, tak tříbodový plán pro sídliště a centrum. Ten spočívá v součinnosti modrých zón, parkovacích domů a záchytných parkovišť. Dále výstavba startovacích bytů, kde máme řešení v podobě modulárních domů. Příprava na převzetí vody po skončení stávající smlouvy a je toho mnohem víc. Obecně jsme proti zadlužování, ale je nutné vše pečlivě zvážit.
2. Vše bude záležet na výsledcích voleb, zajíci se počítají po honu. Žádnou stranu z jednání nevylučujeme, tedy s jednou výjimkou. Vždy jsme ctili elementární slušnost, a pokud někdo sází na osobní útoky a na nejnižší pudy, jako je závist a pomluva, sám se z těchto jednání vylučuje.
3. Především je potřeba si uvědomit, jak se změnila doba. Lidi se chtějí víc bavit, než "pouze" plavat. Dnešní tržby v Lázních za plavání pro veřejnost jsou tři miliony při 17 milionech nákladů. Jedna věc bude investice do výstavby a druhá náklady na provoz. U té diskutované padesátky by město potřebovalo na 20 let 2,5 miliardy korun. To znamená na rok 125 milionů, kdy celkové roční investice jsou 300 milionů. Ekonomická sebevražda. Takže podporujeme pětadvacítku s bohatým vodním světem, který přitáhne rodiny, které dnes jezdí do Vyškova nebo Olomouce. I tak to bude jeden z nejnáročnějších úkolů za poslední desítky let.
Milada Sokolová (ODS)
1. V souladu s tím, co říkají Prostějované v různých anketách, považuji za problém, který by měl být v dalším funkčním období prioritou, otázku parkování. Město musí další finanční prostředky napřít do rozšiřování počtu parkovacích míst. Toho je možné dosáhnout jednak budováním nových parkovacích míst, zejména na sídlištích, a pak také budováním parkovacích domů. Ty by město mělo jednak postupně samo budovat, ale mělo by i vytvářet podmínky pro soukromou výstavbu parkovacích domů. Největší investicí pro městský rozpočet ovšem bez pochyby bude stavba nového bazénu. Nepodporujeme zadlužování města, ale u této velké investice bude půjčka na konkrétní stavbu vzhledem k velikosti městského rozpočtu nutností. V případě parkování by se náklady měly krýt z rozpočtu města, a tedy bez úvěrů.
2. Po volbách jsme připraveni spolupracovat se všemi demokratickými a neextrémními politickými stranami.
3. Město má bezpochyby pokračovat v přípravě stavby nového bazénu. Náš klub v zastupitelstvu navrhl vypsání referenda, v němž se projevil názor občanů na velikost bazénu. To urychlilo rozhodování o celé investici a teď už nic nebrání dokončení všech příprav a zahájení stavby. Moderní bazén a vodní svět jsou teď jedním z mála zařízení, které Prostějovu jako městu s téměř 50.000 obyvateli chybí. Jeho vybudování poskytne občanům města další příležitosti ke sportování a aktivnímu trávení volného času.
Jiří Pospíšil (PéVéčko)
1. Hlavním úkolem je udržet vysokou kvalitu života ve městě - od plynulé dopravy a řešení parkování přes dostupné bydlení až po bezpečné ulice a zeleň. Konkrétně chceme dokončit klíčové dopravní projekty včetně městského obchvatu a parkovacího domu, rozvíjet lokality pro bydlení (jako jsou bývalá Jezdecká kasárna či Vrahovice) a dále budovat zelené zázemí města, jako je Jižní prstenec a parky podél Hloučely. Náš cíl je rozumně hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a dostatečnými finančními rezervami. K tomu by mělo přispět i využívání finančních prostředků z různých dotačních titulů. Pokud by to bylo nutné, určitě se nebráníme získat na rozumné projekty prostředky z bankovních úvěrů.
2. PéVéčko vzniklo před dvanácti lety jako autentické hnutí prostějovských patriotů. V komunální politice se chceme starat o to, aby v Prostějově fungovaly školy, byly opravené chodníky, aby byla zajištěna bezpečnost a aby fungovala moderní sportoviště. Naším partnerem pro povolební spolupráci je každý, kdo přistupuje ke správě města věcně, konstruktivně a má reálný zájem pracovat pro jeho obyvatele. Spolupráci naopak vylučujeme se subjekty a jednotlivci, kteří do komunální politiky vnášejí destrukci, populismus, nebo osobní nevraživost. Naším cílem je stabilní koalice založená na odbornosti, vzájemném respektu a jasných programových prioritách.
3. Jednoznačně ano. Výstavba moderního plaveckého areálu s odpovídajícím zázemím, wellness a vodními atrakcemi je pevnou součástí našeho programu. Město velikosti Prostějova takové zařízení nezbytně potřebuje pro zajištění plavecké výuky pro děti ze základních a z mateřských škol, pro tréninky plaveckého oddílu a pro aktivní vyžití občanů. Jedním z důvodů, proč pokračovat v přípravách, jsou i vynaložené finanční prostředky na projektovou dokumentaci.
Jan Mochťák (Prostějov 2:0)
1. Naším hlavním cílem je probudit město ze stagnace a vnést do rozpočtu i investic řád a dlouhodobou vizi. Zavedeme koordinovaný systém plánování staveb, abychom ukončili chaos neustálého rozkopávání ulic, a odpovědně dotáhneme strategické projekty včetně stavby bazénu pod přísným stavebním dozorem. Máme v plánu zahájit generální obnovu sídlišť v čele s Hloučelou a vybudovat záchytná parkoviště P+R na okrajích i nová stání u nemocnice dříve, než se začne cokoliv omezovat či zpoplatňovat. V centru navážeme na studii z roku 2019 přípravou celoroční zastřešené tržnice, která bude využitelná i jako komunitní prostor. Těšíme se na diskusi nad účelem a rekonstrukcí budovy místního nádraží. Musíme se také intenzivně připravit na stárnutí populace kolem roku 2035 a zajistit silnou podporu pro neformálně pečující z tzv. „sendvičové generace“ (současná péče o děti i stárnoucí rodiče). Prioritou je pro nás i rozvoj životního prostředí s důrazem na odpovědné nakládání s vodou, návrat správy vodárenství pod křídla města a kvalitativní i investiční rozvoj školství, ve kterém je budoucnost našeho města. Budeme se muset detailně podívat na strukturu a stavbu celého městského rozpočtu a jasně pojmenovat, co je skutečně prioritní a co je jen líbivá akce, která snese odkladu. Provedeme revizi podseknutého nájemného, které vytváří roční díru až 20 milionů korun. Otevřeme diskusi o vyšším daňovém koeficientu pro velké subjekty nejvíce zatěžující naši infrastrukturu. Zadlužení samo o sobě nevnímáme jako strašák, pokud jde o návratné, prorůstové investice jako například od vzdělání či dostupného bydlení. Finance zajistíme kombinací zvýhodněných úvěrů pro obce, aktivního čerpání zbývajících dotačních titulů, partnerství se soukromými investory a přesunem desítek milionů korun z netransparentního profesionálního sportu a předraženého PR přímo do rozvoje škol a ulic.
2. Jsme otevřeni věcnému dialogu v podstatě s každým politickým uskupením, protože komunální politika není o geopolitice, ale o bezpečných ulicích pro naše děti, lavičkách tam, kde mají být, a dostupném bydlení pro sousedy. O tom má být správa města. Naším zastřešujícím cílem nejsou jen konkrétní programové změny, ale zásadní obnova politické kultury v Prostějově. Aktuální toxické prostředí na radnici považujeme za nedůstojné – chování, které často patří kamsi na první stupeň základní školy (a popravdě ani tam ne). Vedení města má být příkladem a být vzorem pro ostatní. Upřímně se děsíme toho, jestli si někdo bral jako vzor počínání současného vedení města, protože snad nikdo nemůže chtít, aby se v budoucnu takto arogantně a bez respektu chovaly naše vlastní děti. Velmi těžko si proto představujeme spolupráci se subjekty, které vedly likvidační válku proti opozici, chovají se vrchnostensky a mandát berou jako bianco šek na vládnutí bez diskuse s lidmi a odborníky. Stejně tak odmítáme partnery, kteří v zákulisí vyhrožují nepohodlným sportovním oddílům jen proto, že poukazujeme na bezprecedentní nadržování vybraným klubům – této straně jsme už naši nespolupráci přímo oznámili. Nepředpokládáme ani spolupráci s uskupeními, jejichž členové nás a naše příznivce na sociálních sítích vulgárně uráží s tím, že když se pak fyzicky potkáme, tak se dívají do země. Politika v Prostějově nemůže dál stát na aroganci, faulech a neúctě k lidem. Spojíme se tak s těmi, kteří chtějí hrát čistou hru, respektují odlišný názor a chtějí poctivě pracovat pro občany bez nějakých zákulisních „šmelin“.
3. Ano, v přípravě a realizaci bazénu máme v plánu pokračovat - moderní areál s wellness zónou Prostějov nutně potřebuje pro výuku plavání dětí ze základních škol i pro relaxaci všech generací. Výstavba však musí probíhat pod přísným stavebním dozorem a s realistickým finančním plánem, aby neohrozila opravy škol či sídlišť a abychom se nedostali do situace jako u fotbalového stadionu, který neustále polyká další a další finance. Budeme muset začít řešit navýšení příjmů města. Přestože někteří rádi tvrdí, že „půjčka není dluh“, město si na stavbu bude muset půjčit a reálný dluh to zkrátka bude. Z našich výpočtů přitom vycházelo, že větší bazén s dělicí stěnou má sice o něco vyšší provozní náklady, ale disponuje mnohonásobně větším potenciálem si na sebe vydělat. Rozhodnutím aktuálního vedení města jsme však sklouzli k menší variantě bez přínosového potenciálu, a odsoudili jsme se tak k tomu, že na jeho ztrátový provoz budeme z rozpočtu doplácet pravidelně a bez výjimky. Přišli jsme tím navíc o příležitost hostit národní i mezinárodní akce, zatímco u desítek milionů proudících do profesionálního sportu to současnému vedení zjevně vůbec nevadí. Zahájené procesy ale rušit nebudeme. Na to je už pozdě a současně nám neúprosně utíká čas, kdy definitivně skončí životnost stávajících lázní. Co nejdříve proto musíme otevřít i širokou odbornou diskusi o tom, jakým způsobem město s tímto historickým objektem smysluplně naloží.
Soňa Provazová (SOCDEM)
1. Město Prostějov potřebuje zejména podpořit mladé lidi tím, že jim zajistí dostupné bydlení. Dále pak důstojný život pro naše seniory, což vyžaduje navýšení dostupnosti sociálních služeb. Dalšími oblastmi, které si zaslouží naši pozornost, je bezpečnost a řešení dopravní situace. U dlouhodobých investic bych se zadlužení nebránila, ale nejdříve je třeba lépe využívat dotační programy a rozumně hospodařit s majetkem města.
2. Osobně se nevymezuji proti žádné straně ani koalici, která bude pracovat v zájmu občanů našeho města, a s níž najdeme názorovou shodu v tématech, která nás spojují.
3. Za mě jednoznačně ano, protože současné Městské lázně ve středu města jsou již poplatné době. Nejen občané města Prostějova, ale i obyvatelé přilehlých obcí si jistě zaslouží modernější prostor pro sportovní i relaxační vyžití.