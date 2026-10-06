Prostějovští radní odmítli kritiku opozice za schválení vypsání tendru na bazén

Prostějovští radní dnes odmítli kritiku části opozice za to, že krátce před volbami schválili vypsání veřejné zakázky na dlouho chystanou stavbu pětadvacetimetrového plaveckého bazénu za 750 milionů korun. Výběr dodavatele je podle radních teprve na začátku, stavební firmu schválí nová politická reprezentace města vzešlá z nadcházejících komunálních voleb. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Gáborová.
Vypsání tendru na největší investiční akci v novodobé historii města radní schválili v pondělí na posledním zasedání před volbami, které budou v pátek a sobotu. Opoziční uskupení Na rovinu! tento postup kritizuje. Vládnoucí koalice, kterou tvoří ANO, ODS a hnutí PéVéčko, si stavbu bazénu v sousedství akvaparku dala do programového prohlášení.
Kvůli podobě plánovaného bazénu bylo na jaře v Prostějově referendum. Jeho iniciátoři z TJ Prostějov prosazovali padesátimetrovou délku bazénu. Z 34.440 oprávněných voličů jich v referendu odevzdalo platný hlas 4474, přičemž pro padesátimetrovou variantu bazénu se jich vyslovilo 3808. Referendum ale nebylo kvůli nízké účasti platné. K padesátimetrové variantě se přiklání i část opozičních zastupitelů.
Na projekt 25 metrů dlouhého bazénu, který se připravuje od roku 2017, má město stavební povolení. "Dodavatel stavby v tuto chvíli vybrán není. Teprve nyní bude probíhat samotné zadávací řízení veřejné zakázky, kdy poběží lhůty pro podání žádostí o účast a pro podání nabídek a až následně dojde k hodnocení nabídek dodavatelů. Dodavatele stavby schválí nová samospráva," uvedla Gáborová.
Podle lídryně Na rovinu! Jany Jílkové radní neměli o vypsání tendru za stovky milionů korun rozhodovat čtyři dny před komunálními volbami. "Projekt by mělo prověřit a schválit až nové zastupitelstvo. Účet za chybná rozhodnutí zaplatí Prostějované," řekla ČTK. Prostějov podle Jílkové nový krytý bazén potřebuje, Na rovinu! ale požaduje revizi projektu.
Zastupitelstvo v prosinci 2023 schválilo investiční studii krytého bazénu a přípravu výběrového řízení na projektovou dokumentaci. V červnu 2024 podpořilo změnu jeho parametrů, když počet pětadvacetimetrových drah zvýšilo z osmi na deset. Město chce touto úpravou vyjít vstříc sportovním plavcům a zároveň zajistit dostatek místa v bazénu pro veřejnost.
Jakub Jílek z plaveckého oddílu TJ Prostějov upozornil, že pětadvacetimetrový bazén nebude stačit poptávce veřejnosti a sportovců, jeho kapacita odpovídá dosluhujícímu krytému bazénu. Padesátimetrový bazén je podle něj normou pro závodní plavání a zároveň by výrazně zlepšil podmínky pro rekreační plavání veřejnosti. Podle Gáborové bude plocha nového pětadvacetimetrového bazénu ve srovnání s nynějším bazénem dvojnásobně větší. "Počet plaveckých drah se zvýší z šesti na deset," podotkla.
Náklady na stavbu pětadvacetimetrového bazénu jsou zhruba 750 milionů korun. Vybudování padesátimetrového bazénu by podle odhadu radních přišlo až na miliardu korun a dražší by byl i provoz.