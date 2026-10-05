Prostějovští radní schválili vypsání zakázky na stavbu bazénu za 750 milionů Kč

Radní Prostějova dnes schválili vypsání zakázky na dlouho připravovanou stavbu krytého pětadvacetimetrového bazénu za zhruba 750 milionů korun. Na dotaz ČTK to řekla mluvčí radnice Jana Gáborová. Vypsání tendru na největší investiční akci v novodobé historii města radní schválili na posledním zasedání před komunálními volbami, které budou v pátek a sobotu. Opoziční uskupení Na rovinu! tento postup kritizuje. Vládnoucí koalice, kterou tvoří ANO, ODS a hnutí PéVéčko, si stavbu bazénu v sousedství akvaparku dala do programového prohlášení.
Kvůli podobě plánovaného bazénu bylo na jaře v Prostějově referendum. Jeho iniciátoři z Tělovýchovné jednoty Prostějov prosazovali padesátimetrovou délku bazénu. Z 34.440 oprávněných voličů jich v referendu odevzdalo platný hlas 4474, přičemž pro padesátimetrovou variantu bazénu se jich vyslovilo 3808. Referendum ale nebylo kvůli nízké účasti platné. K padesátimetrové variantě se přiklání i část opozičních zastupitelů.
"Dnešním rozhodnutím se projekt rozšíření akvaparku posouvá zase o významný krok dál. Před námi je nyní výběr zhotovitele, který bude moci tento rozsáhlý projekt převést z připravené dokumentace do reality. Je to investice, která má Prostějovu přinést moderní zázemí pro plavání, sport, relaxaci i trávení volného času a zároveň výrazně rozšířit možnosti, které současný aquapark nabízí," uvedl primátor František Jura (ANO).
Podle lídryně Na rovinu! Jany Jílkové radní neměli o tendru za stovky milionů korun rozhodovat čtyři dny před komunálními volbami. "Projekt by mělo prověřit a schválit až nové zastupitelstvo. Účet za chybná rozhodnutí zaplatí Prostějované," řekla ČTK. Prostějov podle Jílkové nový krytý bazén potřebuje, Na rovinu! ale požaduje revizi projektu. "Za stovky milionů musí vzniknout bazén, který bude sloužit veřejnosti, školám i sportovcům po desítky let. Podle nás přípravu provází nedostatek veřejné kontroly, dialogu a spolupráce s odborníky. Místo věcného porovnání variant přišla politická kampaň proti padesátimetrovému bazénu za veřejné peníze," podotkla Jílková.
Zastupitelstvo v prosinci 2023 schválilo investiční studii krytého bazénu a přípravu výběrového řízení na projektovou dokumentaci. V červnu 2024 pak podpořilo změnu jeho parametrů, když počet pětadvacetimetrových drah zvýšilo z osmi na deset. Vedení města chce touto úpravou vyjít vstříc sportovním plavcům a zároveň zajistit dostatek místa v bazénu pro veřejnost.
Jakub Jílek z plaveckého oddílu TJ Prostějov upozornil na to, že pětadvacetimetrový bazén nebude stačit poptávce veřejnosti a sportovců, jeho kapacita odpovídá dosluhujícímu prostějovskému krytému bazénu. Padesátimetrový bazén je podle něj normou pro závodní plavání a zároveň by výrazně zlepšil podmínky pro rekreační plavání veřejnosti.
Náklady na stavbu pětadvacetimetrového bazénu činí zhruba 750 milionů korun. Vybudování padesátimetrového bazénu by podle odhadu radních přišlo až na miliardu korun a dražší by byl i provoz.