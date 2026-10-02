Prostějovští radní v pondělí projednají tendr na stavbu krytého bazénu

Prostějovská městská rada příští týden v pondělí projedná návrh na zahájení výběrového řízení na dlouho připravovanou stavbu krytého pětadvacetimetrového bazénu za zhruba 750 milionů korun. Radní zasednou naposledy před komunálními volbami, které se uskuteční v pátek 9. října a sobotu 10. října. ČTK dnes informaci získala z programu městské rady. Nynější prostějovská koalice, kterou tvoří ANO, ODS a hnutí PéVéčko, si stavbu krytého bazénu dala do programového prohlášení.
Kvůli podobě plánovaného bazénu bylo letos na jaře v Prostějově místní referendum. Jeho iniciátoři z Tělovýchovné jednoty Prostějov prosazovali padesátimetrovou délku bazénu. Z 34.440 oprávněných voličů jich v referendu odevzdalo platný hlas 4474, přičemž pro padesátimetrovou variantu bazénu se jich vyslovilo 3808. Referendum ale nebylo kvůli nízké účasti platné. K padesátimetrové variantě se přiklání i část opozičních zastupitelů.
Zastupitelstvo v prosinci 2023 schválilo investiční studii nového krytého bazénu a přípravu výběrového řízení na projektovou dokumentaci. V červnu 2024 pak podpořilo změnu jeho parametrů, když počet pětadvacetimetrových drah zvýšilo z osmi na deset. Vedení města chce touto úpravou vyjít vstříc sportovním plavcům a zároveň zajistit dostatek místa v bazénu pro veřejnost.
Město už má připravenu projektovou dokumentaci na pětadvacetimetrový bazén. Primátor František Jura (ANO) na jaře po vydání stavebního povolení na tento projekt odhadl, že bazén by se mohl veřejnosti otevřít v závěru příštího roku nebo na začátku roku 2028. Radní budou v pondělí v souvislosti s chystanou stavbou krytého bazénu hlasovat také o tendru na technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Jakub Jílek z plaveckého oddílu TJ Prostějov už dříve upozornil na to, že 25metrový bazén prosazovaný vedením města nebude stačit poptávce veřejnosti a sportovců, jeho kapacita odpovídá dosluhujícímu prostějovskému krytému bazénu. Padesátimetrový bazén je podle něj normou pro závodní plavání a zároveň by výrazně zlepšil podmínky pro rekreační plavání veřejnosti.
Plánovaný bazén v sousedství venkovního akvaparku má mít dvě nadzemní podlaží. První je vyčleněno pro plavecký bazén s tribunami a výcvikový bazén s vodními atrakcemi. Nabídku doplňuje vířivka, parní sauna, tobogán a brouzdaliště pro děti. Součástí prvního patra budou šatny a hygienické zázemí. V druhém patře budou sauny, ochlazovací bazének, vířivka, odpočívárna, atrium, občerstvení, šatny, fitness zóna a hygienické zázemí.
Odhadované náklady na stavbu pětadvacetimetrového bazénu s deseti drahami nyní činí zhruba 750 milionů korun. Vybudování padesátimetrového bazénu by podle dřívějšího odhadu radních přišlo až na miliardu korun a vyšší by byly i jeho provozní náklady.