Protipovodňová opatření v Troubkách nebudou muset absolvovat proces EIA

Chystanou stavbu dlouho plánovaných protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku není nutné posuzovat podle zákona o vlivech na životní prostředí, jelikož její dopad na okolí nebude výrazný. Povodí Moravy tak může pokračovat v přípravě projektu včetně vyřízení stavebního povolení. ČTK dnes informaci získala z rozhodnutí krajského úřadu publikovaného v databázi EIA. Výstavba protipovodňových opatření má v okolí Troubek začít v roce 2027, dokončení je plánováno o dva roky později. Troubky zažily ničivé záplavy dvakrát, staly se symbolem katastrofálních povodní v roce 1997.
Protipovodňová opatření u Troubek budou stát několik stovek milionů korun. Investice, která je podle Povodí Moravy už v pokročilé fázi projektové přípravy, počítá s vybudováním protipovodňové ochrany Troubek v celkové délce zhruba 5,5 kilometru. Zahrnuje především zemní hráze, menší úseky železobetonových zdí a mobilní hrazení, které mají obec chránit před rozlivem z nedaleké řeky Bečvy. Protipovodňová opatření ochrání Troubky před stoletou vodou.
Krajský úřad své rozhodnutí neposuzovat projekt podle EIA zdůvodnil tím, že při výstavbě lze očekávat jen dočasné zvýšení prašnosti a hluku. Zásahy do krajiny a přírody úřad vyhodnotil jako přijatelné. Stavba si sice vyžádá zábor zemědělské půdy a lokální kácení dřevin, většina zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v okolí Troubek ale nebude významně ovlivněna.
Troubky zaplavila Bečva při rozsáhlé povodni 7. července 1997. Rozbouřený vodní živel v obci srovnal se zemí více než polovinu domů. Zbourat se muselo 335 stavení a o střechu nad hlavou přišla polovina ze 2000 obyvatel obce, o život přišlo devět lidí. Škody dosáhly 700 milionů korun. V obci bylo poté postaveno na 200 domů. Povodně postihly Troubky i na jaře roku 2010.