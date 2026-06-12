Provoz na D35 u Loštic na Šumpersku zkomplikovala nehoda, provoz je již obnoven

Dálnici D35 u Loštic na Šumpersku dnes před polednem uzavřela nehoda dvou vozidel, podle dopravních informací šlo o střet nákladního auta a dodávky. Mluvčí hasičů i záchranné služby ČTK řekli, že se havárie obešla bez zranění. Nehoda se stala ve směru na Olomouc, dálnice byla uzavřena zhruba na dvě hodiny. Před 14:00 byl provoz plně obnoven, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic.
Podle dopravních informací se havárie stala na 238. kilometru mezi exitem Mohelnice jih a Loštice. "Na D35 ve směru na Olomouc u Loštic havarovala dodávka a cisterna bez nákladu. Oba vozy silnici po střetu zablokovaly," uvedla mluvčí hasičů. Hasiči podle ní zajistili místo nehody a postarali se o protipožární opatření.