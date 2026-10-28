Provoz na trati mezi Olomoucí a Přerovem zastaven po střetu s vlakem, muž zemřel

Na koridoru mezi Olomoucí a Přerovem srazil dnes vpodvečer rychlovlak pendolino člověka, nehoda se stala u Grygova. Podle mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikiskové muž na místě zemřel. Provoz na páteřní trati je omezen, jezdí se po jedné koleji, vlaky nabírají zpoždění. Podle informací Českých drah dosahovalo až 90 minut, nyní je to pět až 20 minut, uvedly na webu. Hasiči museli z vlaku evakuovat přes 100 cestujících. V Olomouckém kraji jde za poslední dva dny o třetí tragickou nehodu na železniční trati.
"Nehoda se stala v 17:50, muž utrpěl zranění neslučitelná se životem," řekla dnes ČTK mluvčí záchranné služby. Nehoda se citelně dotkla provozu na páteřní trati mezi Olomoucí a Přerovem, a to jak regionální, tak dálkové dopravy. "Po dohodě všech složek integrovaného záchranného systému dojde k evakuaci více než 100 cestujících z pendolina do jiné vlakové soupravy a také bude umožněn průjezd čtyř vlaků s omezením rychlosti kolem místa události. Následně bude provoz opět zastaven kvůli došetření mimořádné události," sdělil ČTK v 19:30 mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Podle mluvčího vyšetřování pokračuje, provoz zůstává omezen. Jezdí se po jedné koleji s omezením rychlosti kolem místa události, dodal Kavka. Podle informací Českých drah je v úseku mezi Brodkem u Přerova a hlavním nádražím v Olomouci zavedena kyvadlová náhradní autobusová doprava v omezeném množství, některé vlaky byly odřeknuty. Podle Správy železnic se s omezením počítá zhruba do 20:00, podle drah až do 21:00.
Stejná nehoda se stala v Olomouckém kraji také dnes dopoledne, zemřel při ní muž po střetu s vlakem na železničním koridoru mezi Přerovem a Hulínem. Tragická nehoda na trati se stala také v úterý vpodvečer na železničním koridoru mezi Zábřehem na Šumpersku a Mohelnicí, kde zemřel po střetu s nákladním vlakem rovněž muž. I tam musel být provoz na páteřní trati na několik hodin zastaven.