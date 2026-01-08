Průmyslová zóna pro tvarůžkáře. Loštice připravují ambiciózní projekt

Rostislav Hányš
  14:42aktualizováno  14:42
Historická změna čeká třítisícové Loštice na Šumpersku. Výroba proslulých tvarůžků se v horizontu několika let přestěhuje z historických budov v centru města do připravované průmyslové zóny ve směru na obec Palonín. Loštice zde připravují průmyslovou oblast, v níž vyroste nová výrobna Olomouckých tvarůžků. Vznikne tam také nákupní centrum.
Olomoucké tvarůžky

Olomoucké tvarůžky | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Olomoucké tvarůžky
Olomoucké tvarůžky
Olomoucké tvarůžky
Olomoucké tvarůžky
8 fotografií

Tvarůžkáři plánují nový provoz už delší dobu, teprve nyní však dostává konkrétní obrysy.

„Zóna vzniká ve spolupráci města se soukromými investory. Tato lokalita poslouží především pro vybudování nové výrobny Olomouckých tvarůžků, ale také pro další podnikatelské aktivity, které posílí zaměstnanost i ekonomickou stabilitu regionu,“ podotkla starostka Šárka Havelková Seifertová (nez.).

Na průmyslové oblasti se podílí loštická společnost A. W., vyrábějící právě oblíbenou „zapáchající pochoutku“, a rovněž místní významná strojírenská firma ZLKL Loštice. Tvarůžkáři se zatím k chystané investici nechtějí vyjadřovat. „Předpokládáme, že bližší informace poskytneme v březnu,“ sdělil mluvčí společnosti A. W. Jaromír Krišica.

Co bude s budovami v centru, není jasné

Vedení podniku tak zatím ani neupřesnilo, jaké plány má s prostory v centru města, které se po přestěhování výroby do průmyslové zóny vyprázdní. Nabízelo by se například využití pro muzejní účely, ale společnost A. W. už oceňovanou muzejní expozici výroby tvarůžků vybudovala před lety v části historických prostor v centru.

„Předpokládám, že o jejich využití budeme se společností A.W. jednat,“ poznamenala loštická starostka.

Syrečky se dokonce i platilo. Muzeum Olomouckých tvarůžků slaví deset let

Své angažmá v přípravě průmyslové zóny potvrdila firma ZLKL. „Naše role je důležitá z pohledu dopravního napojení zóny. Financujeme sjezd z Olomoucké ulice, abychom zajistili přístup na dálnici,“ popsal Ladislav Brázdil z vedení podniku, který se specializuje na výrobu nejrůznějších kovových komponentů.

„Sjezd využijí jak subjekty v průmyslové oblasti, tak naše firma, jež má nedaleko výrobní areál a další rozvojové plochy. Tím dojde k odlehčení dopravy ve městě, bude to důležitá dopravní tepna,“ shrnul Brázdil.

Zóna už má povolení na infrastrukturu

A v jaké fázi se projekt nachází? „Aktuálně se připravuje realizace technické a dopravní infrastruktury, která je nezbytná pro provoz budoucích výrobních areálů. Je potřeba vybudovat zejména přístupové cesty, chodníky, veřejné osvětlení, autobusové zastávky a další sítě, jež se zároveň stanou součástí veřejné infrastruktury města,“ informovala Havelková Seifertová.

„Nové závody by měly vytvářet desítky pracovních míst, což významně přispěje k rozvoji Loštic i celého regionu. K výstavbě základní infrastruktury už bylo vydáno stavební povolení,“ dodala starostka.

Podle ní jde o strategický projekt zásadního významu pro Loštice i široké okolí. „Realizace této průmyslové zóny představuje důležitý krok k podpoře podnikání, zvýšení zaměstnanosti, rozvoji služeb v celém regionu. Jedná se proto o investici, jejíž dopady přesahují daleko hranice našeho města,“ shrnula Havelková Seifertová.

Chceme tvarůžky zpopularizovat i mezi mladými, říká šéf loštické firmy

V rámci nové zóny vyroste vedle moderního závodu na výrobu tvarůžků obchod Penny Market, firemní prodejna A. W. gastro provoz, ale v nabídce budou i další služby.

Olomoucké tvarůžky se v Lošticích vyrábějí už od roku 1876. Společnost A. W. začala přemýšlet o novém závodě po roce 2000, protože prostory v centru se ocitly na hraně kapacitních možností. Firma má rovněž stále větší starosti s udržením náročných hygienických standardů v historických budovách.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Domažlice letos opraví dřevěný akvadukt v Hadrovci, teče přes něj voda nad tratí

DomaĹľlice letos opravĂ­ dĹ™evÄ›nĂ˝ akvadukt v Hadrovci, teÄŤe pĹ™es nÄ›j voda nad tratĂ­

Domažlice postaví v dubnu nový akvadukt v Hadrovci, přes nějž poteče voda nad železniční tratí. Nahradí dřevěný mostek, který napadla dřevomorka a město ho...

8. ledna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

8. ledna 2026  14:25,  aktualizováno  14:48

Jihočeské divadlo se stalo veřejnou kulturní institucí, změna umožní vstup kraje

JihoÄŤeskĂ© divadlo se stalo veĹ™ejnou kulturnĂ­ institucĂ­, zmÄ›na umoĹľnĂ­ vstup kraje

Jihočeské divadlo se od 1. ledna přeměnilo ve veřejnou kulturní instituci (VKI). Přestalo tak být příspěvkovou organizací města České Budějovice. Změna přinese...

8. ledna 2026  13:03,  aktualizováno  13:03

Odborníci obnovují stromořadí u silnice mezi Valašským Meziříčím a Loučkou

ilustrační snímek

Odborná firma obnovuje stromořadí u silnice druhé třídy mezi Valašským Meziříčím a Loučkou na Vsetínsku. Práce začaly loni v listopadu a hotové by měly být do...

8. ledna 2026  13:03,  aktualizováno  13:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihočeské divadlo se stalo veřejnou kulturní institucí, změna umožní vstup kraje

JihoÄŤeskĂ© divadlo se stalo veĹ™ejnou kulturnĂ­ institucĂ­, zmÄ›na umoĹľnĂ­ vstup kraje

Jihočeské divadlo se od 1. ledna přeměnilo ve veřejnou kulturní instituci (VKI). Přestalo tak být příspěvkovou organizací města České Budějovice. Změna přinese...

8. ledna 2026  13:03,  aktualizováno  13:03

Demografický sešup. Rodí se málo dětí, dostávají jména jako Quinn či Sia

Prvním letošním novorozencem v Česku je jihočeský chlapeček Tomáš. Narodil se...

V loňském roce se opět zlomil jeden nepříjemný rekord v Kraji Vysočina. Znovu se narodilo nejméně dětí v historii. Podle údajů z pětice porodnic v kraji přišlo na svět jen 3 794 dětí. Čtvrtý rok po...

8. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Průmyslová zóna pro tvarůžkáře. Loštice připravují ambiciózní projekt

ilustrační snímek

Historická změna čeká třítisícové Loštice na Šumpersku. Výroba proslulých tvarůžků se v horizontu několika let přestěhuje z historických budov v centru města do připravované průmyslové zóny ve směru...

8. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Z Bohumína zmizeli asistenti prevence kriminality, městu na ně chybí peníze

ilustrační snímek

Bohumínu na Karvinsku od ledna chybí asistenti prevence kriminality. Loni totiž vypršela evropská dotace, jejímž prostřednictvím je město financovalo. Aktuálně...

8. ledna 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Na Vysočině se lyžuje i bruslí, v sobotu otevře ledová stěna ve Víru

ilustrační snímek

Na Vysočině by mělo mít koncem týdne otevřeno nejméně 11 lyžařských sjezdovek. Díky mrazům už vyrobily dost sněhu i některé menší skiareály, od pátku by měl...

8. ledna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

Hradecký kraj otevřel v Rokytnici byty pro duševně nemocné za 40 milionů Kč

HradeckĂ˝ kraj otevĹ™el v Rokytnici byty pro duĹˇevnÄ› nemocnĂ© za 40 milionĹŻ KÄŤ

V dvoutisícové Rokytnici v Orlických horách vzniklo za více než 40 milionů korun komunitní bydlení pro 12 lidi s chronickým duševním onemocněním. Klienti...

8. ledna 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po expozici zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

8. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  14:16

Nemocnice ve Val. Meziříčí vyhlásila kvůli epidemické situaci zákaz návštěv

ilustrační snímek

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí na Vsetínsku vyhlásila ode dneška zákaz návštěv. Důvodem je zhoršení epidemické situace v regionu. ČTK to dnes sdělila mluvčí...

8. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.