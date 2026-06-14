Průmyslový areál v Olomouci ožije ARTBEATem, spojí hudbu, umění a techniku

V netradiční kulturní scénu se promění příští čtvrtek průmyslový areál na okraji Olomouce. Hostit bude nový festival s názvem ARTBEAT, který propojí rockovou hudbu, výtvarné umění a industriální prostředí výrobního podniku. Návštěvníky čekají koncerty, výstava monumentálních kovových soch i světelná show. Akce chce ukázat, že průmyslové prostředí může sloužit také jako prostor pro kulturní a společenské události, sdělila ČTK pořadatelka festivalu Renata Michels.
Podle pořadatelů je cílem přehlídky propojit zdánlivě vzdálené světy techniky a umění, které se mohou vzájemně inspirovat a vytvářet nové kulturní přesahy. "ARTBEAT není jen hudební festival. Je to setkání lidí, kteří mají rádi autentická místa, kreativitu a silné zážitky. Chceme návštěvníkům nabídnout něco, co v běžném festivalovém prostředí nezažijí," uvedla pořadatelka.
Hlavní hvězdou hudebního programu bude slovenská rocková skupina Horkýže Slíže. Program doplní formace Free Fall a Rockopers, kteří vystoupí se zpěvačkou Natálií Tichánkovou. Večerní část festivalu uzavře světelná show připravená speciálně pro industriální prostředí areálu.
Součástí projektu je také výstava olomouckého výtvarníka Jana Dostála nazvaná Mezi strojem a sochou. "Jeho velkoformátové ocelové skulptury vytvářejí unikátní dialog mezi technikou, prostorem a uměleckou tvorbou," doplnila Michels s tím, že výstava bude v areálu přístupná do konce července.
Festival vznikl ze společné iniciativy společnosti První hanácká BOW, sídlící v městské části Hodolany, a sochaře Jana Dostála. Třiatřicetiletý umělec, žijící v Olomouci, je známý svými nadrozměrnými abstraktními plastikami. Před pěti lety vytvořil pro společnost obří železnou skulpturu s názvem Smyce, která představuje uzel. Dvacet metrů vysoké dílo umístěné před vstupem má hmotnost zhruba 13 tun. Jeho vznik má s firmou spojitost - výtvarníka dlouhodobě zásobuje speciálními stroji, díky nimž sochař železné profily různě ohýbá či proplétá.
Festival ARTBEAT představuje podle jeho organizátorů nový pohled na využití industriálních prostor. Charakteristickou atmosféru festivalu divákům podle nich dodá kontrast mezi surovostí průmyslového prostředí, kde se vyrábějí stroje, a emocemi, které přináší hudba a umění.