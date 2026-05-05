Průzkum: Většina dětí v Olomouci dochází do škol pěšky nebo jezdí na kole či MHD

Přibližně čtyři pětiny dětí v Olomouci docházejí do školy pěšky, jezdí na kole či koloběžce nebo využívají veřejnou dopravu. Automobily se do škol dopravuje 16 procent dětí, přičemž podíl této individuální dopravy v posledních letech mírně roste. Vyplývá to z výsledků projektu Bezpečná cesta do školy 2025, do něhož se v Olomouci zapojilo 20 základních škol a více než 1300 žáků. ČTK to dnes sdělil primátorčin náměstek Tomáš Pejpek (ProOlomouc).
Pěšky do školy v Olomouci podle průzkumu chodí bezmála 53 procent dětí a veřejnou dopravu volí zhruba 27 procent školáků. Na koloběžce z domova do školy vyráží 1,3 procenta dětí a na kole 0,8 procenta. "Výsledky potvrzují, že Olomouc má velmi dobré předpoklady pro udržitelnou mobilitu dětí. Zároveň ale vidíme, že i malé změny v chování, například častější využívání automobilu, mohou mít významný dopad na dopravní situaci v okolí škol. Právě na to chceme v dalších krocích reagovat,“ uvedl Pejpek.
Přibližně 87 procent žáků se cítí na cestě do školy bezpečně, více než polovina z nich se však setkává s rizikovými situacemi. Nejčastěji jde o rychlou jízdu aut, chybějící nebo nevhodně řešené přechody a omezený rozhled kvůli zaparkovaným vozidlům. Součástí projektu bylo i mapové šetření, v němž děti označily 345 problémových míst po celém městě. Více než polovinu podnětů město předalo policii.
Průzkum zároveň ukázal rozdíl mezi skutečným a preferovaným způsobem dopravy. Část dětí by za lepších podmínek volila chůzi nebo jízdu na kole, zatímco někteří žáci využívající automobil by ho při bezpečné alternativě nevolili. Podle města to potvrzuje, že dopravní chování výrazně ovlivňuje kvalita prostředí a vnímaná bezpečnost.
Radnice na základě výsledků projektu Bezpečná cesta do školy připravuje například úpravu Stupkovy ulice, zavedení úsekového měření rychlosti automobilů v Jižní ulici nebo úpravu křižovatky ulic Foerstrova a Erenburgova. Město bude podle Pejpka zavádět další opatření ke zklidnění dopravy v okolí škol a zlepšení podmínek pro přecházení. Zaměří se i na rozvoj infrastruktury pro pěší a cyklisty. Plánuje také posílení spolupráce se školami, zaměřit se chce na vzdělávání dětí v bezpečném chování v dopravě.