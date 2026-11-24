Olomoucký kraj získal první dva studenty stomatologie, kteří budou po dokončení studia pracovat v oblastech s nedostatkem zubních lékařů. Kraj jim z nového stipendijního programu může přispět částkou až 300.000 korun. Podmínkou je, že po škole začnou ordinovat v některé z lokalit s omezenou dostupností stomatologické péče, například na Jesenicku, v oblasti Moravského Berouna nebo Konic. ČTK to sdělil hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
"Máme první dvojici studentů, kteří se rozhodli, že si o krajskou podporu požádají, a jakmile dostudují, budou ordinovat na místech, kde zubaři chybí. Věřím, že postupně přibydou další zájemci," uvedl Okleštěk. Finanční podpora je určena pro studenty čtvrtých a pátých ročníků lékařských fakult. Studenti mohou stipendium využít například na ubytování během studia, stravování, dopravu nebo studijní pomůcky. Po absolvování školy si vyberou praxi v některé z oblastí, které hejtmanství označilo za místa se zhoršenou dostupností zubní péče.
Olomoucký kraj se potýká s nerovnoměrným rozmístěním stomatologů. "Problém je, že stomatologové jsou hodně koncentrovaní v Olomouci a dalších větších městech, takže lidé na venkově nebo ve vzdálenějších částech kraje mají problém nějakého zubaře vůbec sehnat. Do budoucna by se díky novému krajskému dotačnímu programu měla tato situace zlepšit," uvedl náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský (ANO).