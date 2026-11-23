Na Jesenicku a Šumpersku jsou od nočních hodin sněhové přeháňky, silnice ve vyšších polohách ráno pokrývá slabá vrstva rozbředlého sněhu nebo jsou holé a mokré. V horských oblastech vyjely na silnice posypové vozy. Řidiči by měli jezdit se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací dispečerů krajské správy silnic a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
"Na Jesenicku máme sněhové přeháňky, napadlo zatím do jednoho centimetru sněhu. Je to vlastně první sníh v této zimní sezoně," řekl dnes ČTK dispečer jesenické správy silnic, podle kterého sněží hlavně v severní části Jesenicka. Opatrnost při řízení je podle dispečera namístě. "Na silnicích je sice jen slabá vrstva rozbředlého sněhu, ale je to první sněžení v této sezoně, takže řidiči ještě nejsou zvyklí na zimní podmínky," podotkl.
Tenká vrstva rozbředlého sněhu ráno pokrývá také některé silnice ve vyšších polohách sousedního Šumperska, především v jeho severní části. Platí to i pro silnici přes Červenohorské sedlo, která spojuje horské okresy Jeseník a Šumperk.
Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku jsou silnice holé a mokré.