Česká republika se potýká s úbytkem ptáků, jejich celková početnost se od roku 1982 snížila o 13,4 procenta. Nejvýraznější pokles zaznamenali odborníci u ptačích druhů žijících v zemědělské krajině, jejichž početnost za posledních 44 let klesla téměř o polovinu. Vyplývá to z publikace Stav ptactva v Česku 2026 vydané Českou společností ornitologickou. ČTK to dnes sdělil zoolog Peter Adamík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se na přípravě publikace podílel.
V Česku nyní podle odborníků hnízdí přibližně 45 milionů párů ptáků 216 druhů. Nejpočetnějším druhem je pěnkava obecná s odhadovanými 5,7 milionu párů. Zatímco některým druhům, například orlu mořskému, luňáku červenému nebo jeřábu popelavému, se v posledních desetiletích daří, jiné druhy z české krajiny postupně mizí.
Nejvýraznější pokles podle Adamíka vykazují ptáci žijící v zemědělské krajině. Ve srovnání s 80. lety minulého století je jejich početnost přibližně poloviční. Mezi nejvíce zasažené druhy patří koroptev polní, čejka chocholatá, konipas luční a chocholouš obecný. Hlavní příčinou je intenzivní zemědělství spojené s úbytkem pestré krajiny, vhodných hnízdišť a zdrojů potravy. Negativně se projevuje také klimatická změna, vysušování krajiny a změny lesního či rybničního hospodaření.
"Pokles populace byl zaznamenán také například u moudivláčka lužního, racka chechtavého, jestřába lesního či hrdličky divoké. U vrabce se naopak zdá, že se pokles početnosti zastavil a jeho populace je v posledních letech stabilní," uvedl Adamík. Příčiny populačního úbytku nejsou podle něj u všech ptačích druhů stejné. "Často je to kombinace více negativních faktorů. Kromě formy hospodaření v krajině se čím dál více projevuje významný vliv klimatické změny," podotkl.
Autoři publikace upozornili, že cílená ochrana přírody a vhodná péče o krajinu mohou nepříznivý vývoj některých ptačích druhů zvrátit. Základním předpokladem je dlouhodobé sledování ptačích populací a poznání příčin změn jejich početnosti, které nebývají jednoduché.
Publikace Stav ptactva v Česku 2026 vychází v roce, kdy Česká společnost ornitologická slaví 100 let od svého založení. Organizace má přibližně 9000 členů.