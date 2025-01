Výstava přenese v Ptení staré vzpomínky do nových prostor úřadu

Výstavu s názvem Reminiscence si lidé prohlédnou v opravených interiérech úřadu, k vidění bude padesátka děl z tvorby známého prostějovského malíře, grafika a ilustrátora.

„Jde o retrospektivní kolekci olejomaleb doplněných akvarely a plastikami z období let 1996 až do současnosti. Můžete nahlédnout do tvůrčího procesu od jeho prvotin až do současnosti, obrazy zdobily výstavní síně v mnoha českých městech včetně Prahy, ale i například irského Dublinu,“ popisuje Vincenec vystavená díla.

Vernisáž se uskuteční 6. února v 18 hodin v prostorách Obecního úřadu Ptení, vstup na akci je zdarma.