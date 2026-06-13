Publikace k jubileu přibližuje arcibiskupa Nuzíka i jeho pohled na svět

Podrobný a osobní portrét současné hlavy olomoucké arcidiecéze, arcibiskupa Josefa Nuzíka, nabízí nová kniha s názvem Na život není nikdo sám. Autorem knižního rozhovoru je novinář, překladatel a mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Kniha má 264 stran, obsahuje 44 fotografií. Podle autora přibližuje nejen Nuzíkovu životní cestu a kněžské působení, ale také jeho pohled na víru, církev, kulturu a současnou společnost. Vyšla u příležitosti arcibiskupova životního jubilea.
Kniha skládá podle autora do jednoho celistvého obrazu detaily Nuzíkova životního a kněžského příběhu. "Zájemci tu najdou i osobitá vyjádření jeho blízkých a přátel, v čele s jeho předchůdcem Janem Graubnerem nebo bývalým náčelníkem generálního štábu Josefem Bečvářem, a knihu doplňují některé zásadní texty zatím dvouletého působení Josefa Nuzíka v čele olomoucké arcidiecéze," sdělil ČTK Gračka.
Publikaci vydává Karmelitánské nakladatelství, podle jeho šéfredaktora Pavla Mareše může rozhovor čtenáře překvapit šíří témat i osobnostním profilem arcibiskupa. "Na jedné straně jeho laskavost, humor a široké srdce, na straně druhé odvaha zabývat se věcmi, které jsou těžké a složité a které by se daly snadno nenápadně zamést pod koberec. Ale on raději hledá cestu," uvedl Mareš.
V knižním rozhovoru mluví arcibiskup otevřeně o svých rodinných a krajových kořenech, o tom, jak víru zdědil a jak ji osobně rozvíjí, o životě za reálného socialismu i o svém kněžském povolání. Významnou část publikace tvoří fotografie ze soukromého archivu Josefa Nuzíka i snímky z veřejných událostí. Úvodní slovo napsal generál Josef Bečvář, který patří mezi dlouholeté přátele olomouckého arcibiskupa.
Knižní portrét vychází u příležitosti Nuzíkových 60. narozenin, které olomoucký arcibiskup oslaví 25. července. Kniha bude veřejnosti představena při několika akcích - příležitost setkat se s arcibiskupem Nuzíkem nad novou knihou budou mít lidé 16. června v Praze a o dva dny později v Olomouci. Další autogramiáda se připravuje při Dnech lidí dobré vůle na Velehradě.
Josef Nuzík stojí v čele olomoucké arcidiecéze od roku 2024. Patří mezi nejvýznamnější představitele katolické církve v České republice; dlouhodobě se věnuje pastoraci rodin, práci s mladými lidmi a rozvoji církevních společenství.