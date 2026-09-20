Radnice v Olomouckém kraji měnily pravidla parkování a navyšovaly jeho kapacity

Některé radnice v Olomouckém kraji v uplynulých čtyřech letech upravily pravidla parkování v centrech měst i na sídlištích s cílem zlepšit dostupnost parkovacích míst pro místní obyvatele. Města také investovala miliony korun do rozšíření parkovacích kapacit. S financováním některých projektů pomohly dotace z evropských fondů, vyplývá z informací ČTK.
Radní v Olomouci letos schválili úpravu podmínek parkování v centru města, která od února příštího roku rozšíří dobu placeného stání na celý týden od 08:00 do 22:00. V současnosti řidiči platí parkovné pouze v pracovních dnech od 08:00 do 18:00. Po námitkách obyvatel rada města pravidla upravila tak, že na parkovištích u autobusového nádraží poblíž tržnice a Husova sboru v Legionářské ulici zůstane současný režim. Město chce tato parkoviště využívat jako záchytná a odlišným režimem parkovného motivovat návštěvníky, aby auta odstavili tam.
Současný systém parkování v centru Olomouce platí od září 2023. Město tehdy rozdělilo původní parkovací zónu B na tři oblasti, přičemž dlouhodobá parkovací oprávnění platí pouze v jedné z nich, nikoliv v celé zóně jako dříve. Krátkodobé parkovné v zóně A nyní stojí 100 korun za hodinu, v zóně B řidiči platí 40 korun.
Novou zónu C plánuje radnice v obytných oblastech okolo nynějších parkovacích zón. Původně plánované rozšíření placeného parkování do širšího centra a na sídliště prostřednictvím zón C a D město odložilo kvůli problémům s informačním systémem. Na některých sídlištích radnice alespoň zakázala noční parkování dodávek.
Prostějovská radnice letos zakázala noční parkování nákladních a dalších rozměrných aut ve městě. Od opatření si slibuje více volných míst na parkovištích pro obyvatele. Parkování nákladních a rozměrných vozidel na městských komunikacích je zakázané od 19:00 do 06:00. Opatření se týká nákladních aut delších než pět metrů, obytných přívěsů a obytných aut, autobusů, traktorů a všech nákladních přívěsů. Zákaz se nevztahuje na vyhrazená parkoviště a parkovací místa, na kterých budou moci řidiči velká vozidla odstavit.
Postupně se zvyšuje parkovací kapacita v Prostějově. V roce 2024 město zdvojnásobilo počet míst v Žeranovské ulici ze 13 na 26 a vybudovalo 19 stání na sídlišti Svobody. Letos přibylo dalších 96 míst u fotbalového stadionu za nádražím, kde město investovalo zhruba 20,8 milionu korun. Nové parkoviště bylo zprovozněno v létě. Prostějov investoval i do parkovacího domu vedle nového dopravního terminálu Újezd. Parkoviště s kapacitou 132 automobilů má být zprovozněno na podzim, stát bude 93 milionů korun. Část nákladů pokryje evropská dotace.
V Přerově bylo letos otevřeno bezplatné parkoviště až pro 200 vozidel. Vzniklo nedaleko vlakového a autobusového nádraží, v blízkosti bývalé Juty ve Škodově ulici. Využít ho mohou nejen lidé, kteří do Přerova přijíždějí za prací nebo odtud pokračují vlakem či autobusem, ale také majitelé dodávek.