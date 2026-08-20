Radnice v Prostějově pořídí do Kolářových sadů a centra fotopointy za 360.000 Kč

Autor: ČTK
  17:03aktualizováno  17:03
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Prostějovská radnice nechá v Kolářových sadech a v centru města instalovat dřevěné fotopointy v podobě srdce. Náklady na jejich pořízení radní odhadli na 360.000 korun. Dřevěné prvky vyrobí a na veřejném prostranství ukotví společnost Lesy města Prostějova. ČTK to sdělil primátor František Jura (ANO).

"Kolářovy sady jsou krásným místem pro odpočinek, procházky i trávení volného času a chceme, aby nabízely také zajímavé a příjemné prvky pro jejich návštěvníky. Fotopoint ve tvaru srdce může být nejen hezkým doplňkem parku, ale také místem, kde si lidé budou chtít pořídit společnou fotografii a uchovat si vzpomínku na návštěvu Prostějova," zdůvodnil Jura chystanou investici.

Dřevěná konstrukce místa pro focení podle radních zapadne do charakteru Kolářových sadů. "Chtěli jsme zvolit prvek, který bude jednoduchý, nápaditý a zároveň bude respektovat prostředí parku," podotkl primátorův náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko).

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