Radnice v Šumperku znovu nabízí o prázdninách studentům brigády, zájem je velký

Středoškolští studenti s trvalým bydlištěm v Šumperku si mohou v létě znovu vydělat na brigádách, které jim nabízí šumperská radnice. Zájem ze strany studentů loni v pilotním projektu výrazně převyšoval nabízenou kapacitu. Město proto letos přistoupí k výběru brigádníků losováním, které zajistí žákovský parlament, řekla ČTK mluvčí radnice Jana Kaněvová. Brigády jsou určeny pro studenty ve věku 15 až 17 let, udržovat budou například městskou zeleň.
Město chce tímto krokem nabídnout mladým lidem smysluplné využití letních prázdnin, získat první pracovní zkušenosti a zároveň posílit jejich vztah k místu, kde žijí. "Chceme dát mladým lidem příležitost vyzkoušet si práci, která má konkrétní dopad na podobu našeho města. Zároveň vnímáme, že právě tato zkušenost může posílit jejich vztah k místu, kde žijí, a vést je k většímu zájmu o veřejný prostor," uvedl starosta města Mirek Adámek (ANO).
Letní brigády nabízí jak město, tak i společnost Podniky města Šumperka. Radnice je studentům nabídla loni poprvé v pilotním projektu, o který byl velký zájem. Brigády jsou v červenci a srpnu. "A jsou rozdělené do desetidenních pracovních turnusů. Studenti pracují na dohodu o provedení práce, odměna činí 135 Kč za hodinu a pracovní doba je od 8:00 do 14:30," doplnila mluvčí radnice. Oproti loňsku jsou pracovní turnusy letos delší, město také nabídne více peněz; loni to bylo 110 korun na hodinu.
Brigádníci budou mít na starost úklidové práce ve městě, údržbu zeleně, drobné práce v lesních porostech či pomocné práce v areálech sportovišť. Město Šumperk letos nabízí 17 pracovních míst; kvůli vysokému zájmu a omezené kapacitě budou uchazeči vybíráni losováním. Dalších 30 míst nabízí studentům společnost Podniky města Šumperka, výběr uchazečů se tam uskuteční individuálně. "Pro každou z nabídek je nutné podat samostatnou přihlášku. Zájemci se mohou přihlásit do 15. května. S ohledem na pozitivní zkušenost z loňského roku a přetrvávající zájem plánuje město v tomto projektu pokračovat i v dalších letech," dodala mluvčí radnice.
Letní brigády pro středoškolské studenty organizované městem navazují na tradici komise mladých, která je organizovala zhruba před devíti lety. Nabídka šumperské radnice je mezi okresními městy v kraji ojedinělá.