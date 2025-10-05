Proti výstavbě větrných elektráren na severu Jesenicka se vyjádřili v referendu voliči všech tří dotčených obcí: Kobylé nad Vidnavkou, Velké Kraše a Bernartic. Potvrdili tak odpor k projektu, který panuje od jeho zveřejnění. Lidé se obávají především zhoršení životního prostředí a znehodnocení svých nemovitostí.
S plány postavit na severu Jesenicka až deset větrných elektráren přišla před časem společnost VTE Jeseník ze skupiny First Wind.
„Výsledek referenda mě nijak nepřekvapil. Postoj veřejnosti k projektu je tady od začátku nesouhlasný a neměnný,“ sdělila starostka Kobylé Miroslava Rybáriková.
V Domašově větrníky lidem nevadí
Naopak v Domašově u Šternberku na Olomoucku lidé těsnou většinou rozhodli v referendu ve prospěch větrných elektráren. Pro bylo 99, proti 93 voličů.
„Výsledky referenda jsou v procentech obdobné jako výsledky ankety, kterou jsme udělali před časem. Pořád je to ale velmi těsné a podle toho je potřeba s těmito čísly pracovat,“ sdělila starostka obce Michaela Procházková.
Referenda rozhodnou v Olomouckém kraji o větrnících, těžbě štěrku či bytech
Podle ní měli lidé maximum možných informací. „Myslím si, že velkou roli hrála skutečnost, že v okolí je už celkem 14 větrných elektráren a krajinný ráz je už stejně narušený. Zatím z větrné energetiky ale obec nic nemá. V novém projektu přicházejí do úvahy tři větrníky a roční příjem obce by byl přes tři miliony korun po dobu dvaceti let, což by byl pro obec naší velikosti zásadní příjem,“ řekla starostka.
Podle odborníků na větrnou energetiku hraje postoj obcí a místních lidí klíčovou roli v rozhodování o větrných elektrárnách. „Je to první a nejdůležitější signál, zda má projekt v místě šanci na podporu,“ sdělil předseda České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) Michal Janeček.
Těžit štěrkopísky? Ne!
Jednoznačné odmítnutí těžby štěrkopísku na katastrech Třeštiny a Bohuslavic na Šumpersku padlo v tamních referendech. Ve Třeštině řeklo ne otevření ložiska 93 procent zúčastněných voličů, v Bohuslavicích přes 87 procent.
„Výrazný výsledek jsem očekával, protože tady máme špatnou zkušenost s bývalou těžbou nedaleko od nás. Nové ložisko by nás zahltilo dopravou, byť těžaři tvrdili, že by dopravu vedli jinudy, ale tady není jiná varianta,“ tvrdí starosta Třeštiny František Laštůvka.
Podle něj je otazník také nad zdrojem pitné vody z nedalekého vrtu. Nikdo nám nezaručí, že by těžba vodu ve vrtu nijak neovlivnila,“ poukázal.
Změnu úřadu si lidé v Oskavě nepřáli
V Oskavě na Šumpersku se lidé v referendu rozhodovali, zda obec přejde ze Šumperka pod úřad s rozšířenou působností Uničov. Důvodem vyhlášení referenda byla lepší spádovost Uničova, obec očekávala i urychlení stavebních řízení i rychlejší vyřizování další agendy.
V referendu však lidé řekli, že chtějí zůstat pod Šumperkem. Pro Šumperk hlasovaly přes dvě třetiny zúčastněných voličů. „Referendum bylo výsledkem podnětu řady našich občanů, kteří upozorňovali na dlouhé lhůty na úřadech v Šumperku. Cílem bylo usnadnit lidem život. To, že většina se nakonec rozhodla ponechat stávající stav, beru jako fakt,“ sdělil starosta Oskavy Stanislav Hýbner.
Dvousetmetrové větrníky v podhůří? Prasárna, říká kritik. Rozhodnou referenda
Ve Štarnově na Olomoucku zase voliči v referendu rozhodovali na popud odpůrců zástavby obecního pozemku zčásti objektem s asistovaným bydlením, které tam chce postavit Olomoucký kraj, a zčásti obecními byty. Odpůrcům se sociální projekt nezamlouval. V referendu ale rozhodla velmi těsná většina 50,86 procent zúčastněných voličů pro výstavbu obou plánů.
„Hlavní bude prostor pro výstavbu rodinných domků, část pozemků by měl získat Olomoucký kraj , který zde chce zřídit zařízení pro 18 klientů v rámci projektu asistovaného bydlení. Ve zbývající části bychom chtěli v budoucnu postavit dům s obecními byty,“ popsal starosta Štarnova Pavel Roubínek.