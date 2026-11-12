FN Olomouc investovala 30 milionů Kč do přestavby ambulance rehabilitace

Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) dokončila čtyřměsíční přestavbu ambulantních prostor oddělení rehabilitace v pavilonu L. Pracoviště se v listopadu znovu otevřelo pacientům. Součástí rekonstrukce za téměř 30 milionů korun byla výměna technických rozvodů, oken, dveří, podlah a nábytku i modernizace sociálního zázemí. ČTK to dnes sdělil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.
Přestavbě předcházelo dlouhé období příprav a plánování. "Takže celý proces vlastně trval téměř rok, a to i proto, aby uzavření ambulancí během prací mohlo být co nejkratší. Jsem rád, že se nám to podařilo," uvedl primář oddělení rehabilitace FN Olomouc Petr Kolář. Nemocnice v ambulantní části rehabilitačního oddělení nechala vyměnit elektroinstalaci, rozvody vody a kanalizace, omítky, obklady a dlažby. Součástí projektu byla také výměna dveří, oken, venkovních žaluzií, podlahových krytin, vzduchotechniky, podhledů a datových rozvodů.
Technici v ambulantních prostorách instalovali vyvolávací systém pro pacienty a technologii zaměřenou na kontrolu vstupu prostřednictvím zaměstnaneckých karet. Nemocnice také doplnila klimatizaci tělocvičen a vyšetřoven, vyměnila nábytek a modernizovala sociální zařízení. "Po 30 letech provozu již prostory neodpovídaly požadavkům, které na moderní zdravotnické pracoviště klademe. Naším cílem bylo vytvořit moderní, funkční a příjemné pracoviště odpovídající současným standardům," podotkl Kolář.
Oddělení rehabilitace denně využívají desítky pacientů, kteří se zotavují například po závažných úrazech a onemocněních. Po dobu rekonstrukce nemocnice jejich péči přesunula na jiná pracoviště.
FNOL letos dokončila také modernizaci rehabilitačního oddělení. Do nákupu přístrojového vybavení investovala s pomocí dotací z evropských fondů téměř 45 milionů korun. Modernizace se týkala hlavně počítačových a robotických rehabilitačních technologií, telemetrického monitorovacího systému, přístrojů pro léčebnou fyzikální terapii či pohybových trenažérů. Nové přístroje pomáhají především pacientům po mozkové mrtvici či vážných úrazech.
FNOL je součástí sítě 11 fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví. Nemocnice má sedm desítek pracovišť. Loni disponovala 1231 lůžky. Lékaři FNOL ročně provedou přibližně 34.000 operací.