Vody je dost, kempy však vodáky často vyhlížejí marně. Stačí jen horší předpověď

Změnu přístupu vodáků v posledních letech potvrzuje například Petr Čamek, zakladatel společnosti InLife, která na březích Moravy provozuje dva kempy a zároveň půjčuje vodákům veškeré vybavení.

„Dřív se na vodu jezdilo, ať pršelo, či ne. Teď když už lidi někam jedou, tak trvají na tom, aby bylo dobré počasí. Stačí se podívat na předpověď a rázem víte, jestli návštěvnost bude, nebo ne. Přitom předpověď se kolikrát ani nevyplní, lidé ovšem rezervace stejně zruší,“ nastiňuje.

Byť tedy občasné deště a ochlazení přejí stavu vody v korytě řeky, pro mnoho návštěvníků se už samotné plavení nezdá být prioritou.

„V hezkých dnech máme návštěvnost lepší než v minulých letech, ale sotva hlásí předpověď horší počasí, tak třeba ze 400 objednaných lidí půlka nepřijede,“ potvrzuje trend za mohelnický vodácký kemp Sport Relax Bagr Martin Papula.

Podobnou zkušenost má i půjčovna Pádlo Morava, jež zároveň provozuje vodácký kemp v Horce nad Moravou. „Při pěkném počasí jsme zahlceni lidmi, pak ohlásí ochlazení a nemáme tu pomyslně co dělat,“ říká s povzdechem za provozovatele Zdeněk Bezloja.

Lidé si podle něj též mnohem častěji objednávají všechno vybavení v půjčovně na poslední chvíli, až v konkrétní den výletu v závislosti na tom, jestli je předpověď příznivá.

Plovoucí bary jako na Vltavě tady nejspíš nehrozí

„Jako kdyby nevnímali, že bez deště by voda v řece nebyla. Dříve se lidé nabalili s vybavením a vypluli na několik dnů, teď je trendem vyrážet na kratší půldenní výlety, je to spíš taková atrakce. Pro půjčovny je však náročné, když se lidé točí jeden za druhým,“ říká Jana Linhardová z půjčovny lodí Tydra.

Největší vodácké kempy na řece Moravě Kemp Pískáč – Postřelmov: nabízí soc. zařízení, bufet, stany; bližší info na webu piskac-postrelmov.cz

nabízí soc. zařízení, bufet, stany; bližší info na webu piskac-postrelmov.cz Kemp Třeština – Vila Háj: soc. zařízení, bufet, stany i ubytování v penzionu;

web vila-haj.cz

soc. zařízení, bufet, stany i ubytování v penzionu; web vila-haj.cz Kemp Sport Relax Bagr Mohelnice: soc. zařízení, občerstvení, kryté posezení s ohništěm, stany i chatky;

web kemp-mohelnice.cz

soc. zařízení, občerstvení, kryté posezení s ohništěm, stany i chatky; web kemp-mohelnice.cz Tábořiště Stodola – Nové Mlýny: soc. zař., občerstvení, ohniště, stany;

web stodola-morava.cz

soc. zař., občerstvení, ohniště, stany; web stodola-morava.cz Kemp IN Life Litovel: soc. zařízení, restaurace, dětské hřiště, stany, chatky i karavany; web in-life.cz

soc. zařízení, restaurace, dětské hřiště, stany, chatky i karavany; web in-life.cz Tábořiště Horka nad Moravou: pouze WC, bufet, ohniště, stany;

web padlo-morava.cz

pouze WC, bufet, ohniště, stany; web padlo-morava.cz Kemp Krásná Morava Olomouc: soc. zařízení, restaurace, dětské hřiště, stany; web krasnamorava.cz

Podotýká rovněž, že vodáci si víc než dřív potrpí i na bohatší zázemí kempů, které upřednostní před skromnějšími, byť autentičtějšími tábořišti. Pro řadu výletníků se totiž pobyt u řeky stává více společenskou událostí, u níž je důraz kladen spíše na komfort a čas s přáteli než na klidné hodiny pádlování v říčním korytu.

„Do vybavení se ale ve velkém investuje, kvalita kempů na Moravě je kolikrát vyšší než podél Vltavy. Klademe důraz na modernizaci zázemí i sociálních zařízení, ve srovnání se stavem před deseti lety jste na úplně jiné planetě,“ vyzdvihuje Čamek.

Trendem posledních let se především na Vltavě staly plovoucí bary, jež vodákům nabízejí ke konzumaci rozličné alkoholické nápoje bez nutnosti vylézt z lodi na souš. Přestože není jejich provozování zcela legální, těší se vysoké oblibě. Podle Čamka však expanze trendu na Moravu nehrozí.

„Napomáhá tomu samotný ráz řeky. Je velice meandrovitá, do mnoha částí se jinak než po řece nedá dostat, v chráněné krajinné oblasti navíc nic takového provozovat nelze. Morava je v tomto čistá, nedotknutá, je to tu pořád docela vodácké, stále jste na řece bez toho Disneylandu okolo,“ říká zakladatel společnosti InLife.

Největší zájem je dál o kanoe

Na své si milovníci rozličných nápojů mohou přijít v kempech. „Vodáci si přes den užijí klid na řece a kempy jim pak večer vyjdou vstříc otevřenými bary, posezeními, grily a podobně,“ dodává Čamek.

Protože je nadměrná konzumace alkoholu na řekách častou příčinou zranění a nehod, samotné půjčovny lodí se jeho omezení snaží podporovat.

„Když za námi přišli nejmenovaní výrobci lihovin, že bychom zákazníkům mohli dávat kartičky, na které by se dávala razítka, kolik toho vypili, a soutěžili by mezi sebou, ihned jsme to odmítli. Žádná případná tržba nevyváží ta možná rizika,“ přibližuje Linhardová.

V půjčovaném vybavení mezi vodáky na plné čáře dál vyhrávají kanoe, kličkovat s větším raftem v úzkém korytu mezi spadlými stromy si většina netroufne.

„Vše zůstává při starém, ti, co jsou trošku zkušenější, volí plastové kanoe, jež jsou obratnější a svižnější. Ti, kteří mají větší obavy nebo jedou s dětmi a nejsou si tolik jistí, berou radši nafukovací,“ uzavírá Čamek.