Je to jak pěst na oko, zlobí se lidé kvůli nedodělkům okolo nového kulturáku

Rostislav Hányš
  6:32aktualizováno  6:32
Kulturní dům v Zábřehu na Šumpersku radnice po rozsáhlé rekonstrukci otevřela koncem září. Interiér je nádherný, vyzdvihují místní. Mnozí ale také kritizují, že venku zůstalo mnoho nedodělků. Zábřeh chtěl rekonstrukci kulturního domu co nejvíc urychlit. Opravy se však protáhnou až do jara.
Zábřežský kulturní dům po celkové rekonstrukci

Zábřežský kulturní dům po celkové rekonstrukci | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

Po rekonstrukci zábřežského kulturního domu zůstaly venku nedodělky.
Po rekonstrukci zábřežského kulturního domu zůstaly venku nedodělky.
Po rekonstrukci zábřežského kulturního domu zůstaly venku nedodělky.
Po rekonstrukci zábřežského kulturního domu zůstaly venku nedodělky.
5 fotografií

„Byla to velká sláva, náš kulturák je po rekonstrukci opravdu krásný. Bohužel venkovní nedodělky celkový dojem dost devalvují,“ sdělil muž ze Zábřehu. Redakce jeho jméno zná, ale nezveřejňuje ho kvůli jeho obavám, že by ho kritika mohla dostat do problémů.

Podobně vidí situaci obyvatelka, která chce rovněž zůstat v anonymitě. „Chodím do našeho kulturáku pravidelně na koncerty i divadelní představení. Možná teď máme nejhezčí a nejmodernější kulturní zařízení v Olomouckém kraji. Bohužel venkovní nedodělky jsou jako pěst na oko,“ řekla.

„Na druhou stranu ale uznávám, že vedení města chtělo rekonstrukci urychlit, protože kdyby mělo být hotové úplně všechno, tak bychom se s otevřením asi dostali až někam hodně do jara příštího roku,“ dodala žena.

Zábřežský starosta František John (KDU-ČSL) uznává, že venku okolo kulturního domu je ještě hodně práce.

Rozdělení zakázky

„My jsme přiznali, že není všechno hotové. Chtěli jsme ale rekonstrukci urychlit, tak jsme ji rozdělil na řadu menších zakázek. Zvlášť se řešil hlavní sál, elektrika, zvlášť okna, zateplení. Rozhodli jsme se projekt rozdělit, protože se nám to zdálo rychlejší a levnější,“ vysvětlil zábřežský starosta.

„Legislativa nic takového nezakazuje. Na druhou stranu jsme si přidělali práci, protože vše bylo nutné koordinovat, aby jednotlivé zakázky na sebe časově navazovaly,“ řekl John.

Podle něj nedodělky zmizí nejpozději na jaře. „To nejsou práce, kvůli kterým by nebylo možné otevřít a zajistit bezpečnost návštěvníků. Nechtěli jsme mít kulturák zavřený ještě dalšího půl roku. Kdyby se dělala celá zakázka najednou, tak bychom otevírali až příští rok,“ objasnil.

Rekonstrukce kulturního domu přišla na 130 milionů korun. Starosta odhaduje, že město oproti klasickému pojetí velké zakázky ušetřilo přes deset milionů korun.

Neobvyklý postup

Místopředseda Svazu měst a obcí České republiky Pavel Drahovzal, který má v gesci legislativu, potvrdil, že zákon o zadávání veřejných zakázek nezakazuje rozdělit velkou stavbu na řadu menších zakázek.

„U takto velkých zakázek je to ale neobvyklé. Podle mého názoru je jednoznačně efektivnější soutěžit jednoho dodavatele. Také proto, že na takovém objektu může nastat spousta problémů a třecích ploch mezi jednotlivými dodavateli. To při vysoutěžení jednoho odpadá,“ vysvětlil Drahovzal.

Podle něj „zábřežský“ přístup může mít výhody i nevýhody. „Je otázka, jak se při rozdělení zakázky na řadu menších bude řešit případná záruka. Na druhou stranu je možné, že při takovém pojetí dojde k úspoře nákladů. Klade to ale velké nároky na úřednický aparát města,“ doplnil.

Zábřežský starosta naopak nevidí problém. „My jsme si jednotlivé zakázky dobře ohlídali. Nemyslím, že by mohly nastat kolizní situace v případě uplatňování případných záruk,“ míní John.

Obnova kulturního domu zahrnovala rekonstrukci stávající budovy a přístavbu, ve které se nachází kavárna. Kapacita hlavního sálu se po opravách snížila na 450 sedících návštěvníků. Na akce, kde není potřeba sezení, může přijít až 600 stojících diváků. Rekonstrukce trvala dva roky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Z linky 12 se stává výkladní skříň Prahy. Vyjedou po ní všechny tramvaje Škoda 52T

Pražané se už zítra, v pondělí 3. listopadu, dočkají nových tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nasadí do běžného provozu prvních sedm vozů typu Škoda ForCity Plus 52T, které se objeví na...

Je to jak pěst na oko, zlobí se lidé kvůli nedodělkům okolo nového kulturáku

Kulturní dům v Zábřehu na Šumpersku radnice po rozsáhlé rekonstrukci otevřela koncem září. Interiér je nádherný, vyzdvihují místní. Mnozí ale také kritizují, že venku zůstalo mnoho nedodělků. Zábřeh...

4. listopadu 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Konec závodů. Obce na Frýdecko-Místecku si chválí nové radary, řidiči zpomalili

Ve dvě hodiny odpoledne v místní průmyslové zóně končí směna a Nošovicemi bude proudit obrovské množství aut. Donedávna ještě jejich průjezd připomínal závod bez pravidel. Situace se zlepšila až s...

4. listopadu 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Kvůli poruše nejezdí metro na lince B v úseku Florenc - Černý Most

Kvůli poruše trakčního vedení nejezdí pražské metro na lince B v úseku Florenc - Černý Most. Dopravní podnik posílil provoz autobusů a tramvají. V úseku Zličín - Florenc je provoz metra zachován.

4. listopadu 2025  6:22

Živě: Slavnostní galavečer Stavba roku 2025

4. listopadu 2025

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prošmejdili jsme zákulisí Národního divadla. Vy můžete také – a podíváte se i do míst, kam se běžně nesmí

Když nám průvodce Libor Peprný otevřel dveře do běžně nepřístupných prostor Národního divadla, přišli jsme si jako Alenka v říši divadelních divů – a vedl nás s radostí i špetkou žertíku. Je to typ...

4. listopadu 2025

Svatomartinské slavnosti: Akce se konají v Brně i jiných městech vinařského regionu

Pomalu, ale jistě se blíží 11. listopad, tedy svátek svatého Martina. Událost, kterou si lidé pravděpodobně nejčastěji spojují s husí pečínkou a na Moravě především prvního letošního vína. V...

4. listopadu 2025  4:02,  aktualizováno  4:02

H. Králové rozhodne o prodeji fotbalového klubu firmě kolem Nedvěda a Ulicha

Zastupitelé Hradce Králové dnes odpoledne rozhodnou o prodeji 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové. Jediným zájemcem je společnost...

4. listopadu 2025,  aktualizováno 

TOP 09 na Vysočině dnes nominovala tři kandidáty na místopředsedy strany

Giancarlo Lamberti, Ondřej Müller a Zdeňka Blišťanová dnes získali na Vysočině od krajské organizace nominaci na místopředsedy TOP 09. ČTK to po dnešním...

3. listopadu 2025  22:02,  aktualizováno  22:02

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude pokračovat. Uvedla to dnes na síti X. Do...

3. listopadu 2025  21:22,  aktualizováno  22:55

TOP 09 Plzeňského kraje navrhla na místopředsedu strany Marka Ženíška

Krajský výbor TOP 09 Plzeňského kraje dnes navrhl na místopředsedu strany Marka Ženíška, poslance a dosavadního ministra pro vědu, výzkum a inovace. Po jednom...

3. listopadu 2025  20:14,  aktualizováno  20:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na Jindřichohradecku vybuchla propanbutanová lahev, zranila staršího muže

U rodinného domu v Lipolci na Jindřichohradecku dnes odpoledne vybuchla propanbutanová lahev. Exploze zranila staršího muže, kterého museli záchranáři letecky...

3. listopadu 2025  18:50,  aktualizováno  18:50

Autobusová linka 115 bude přetrasována do nové zastávky Kulatý Chodovec. Obyvatelé sídliště Chodovec podaly na původní návrh trasování linky připomínky, ÚMČ Praha 11 požadavky přijal a projednal s...

vydáno 3. listopadu 2025  20:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.