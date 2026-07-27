Rekonstrukce sloupu v Olomouci postupuje rychleji, dělníci odstraní lešení

Rekonstrukce Sloupu Nejsvětější Trojice v historickém centru Olomouce postupuje rychleji, než se předpokládalo. Dělníci tak budou moci v závěru letních prázdnin odstranit lešení, které 32 metrů vysokou památku zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO obklopuje déle než dva roky. Na sociálních sítích o tom informoval primátorův náměstek Miloslav Tichý (ANO).
"Zhotovitel je rychlejší a do konce prázdnin začne sundávat kompletně lešení," uvedl Tichý. V říjnu dělníci odstraní i zázemí pro restaurátory v okolí sloupu, který je kvůli tomu obehnán plechovým plotem. Technici se poté pustí do obnovy osvětlení monumentálního barokního sloupu. "Původní termín rekonstrukce byl až do Vánoc. Vánoční trhy tedy již proběhnou s nádhernou kulisou opraveného Sloupu Nejsvětější Trojice bez lešení," podotkl Tichý.
Více než dvouletá rekonstrukce Sloupu Nejsvětější Trojice bude stát zhruba 30 milionů korun, většinu nákladů pokryje dotace. Odborníci opravili kamennou výzdobu sloupu, která měla poškozený povrch, zakryli trhliny a vyměnili staré tmely z předchozích restaurátorských zásahů. Rekonstrukce zahrnovala i obnovu kovových prvků a zlacení.
Poslední velká obnova barokního Sloupu Nejsvětější Trojice, který patří mezi hlavní turistická lákadla Olomouce, trvala téměř rok a půl a skončila v roce 2001. Odborníci tehdy kromě jiného sňali ze sloupu sochy, které byly v havarijním stavu. V následujících letech podstoupila památka několik dalších odborných zásahů.
Sloup je dílem Václava Rendera a jeho pokračovatelů. Na sochařské výzdobě se podíleli Filip Sattler a Ondřej Zahner. Barokní sloup postavili v letech 1716 až 1754. Sousoší je díky zápisu na seznam UNESCO magnetem pro turisty z celého světa, do Olomouce kvůli tomu míří i turisté z Japonska, Číny nebo Jižní Koreje.