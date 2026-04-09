Přehledně: Velké opravy v Olomouci. Jaké uzavírky neminou řidiče a jak ovlivní MHD

Václav Havlíček
  13:42
Olomouc čeká v následujících dnech a týdnech rozsáhlá série dopravních staveb. Opravovat se budou zastávky, nádraží, ulice, ale také chodníky a náměstí. S tím se pojí dopravní komplikace i výluky městské hromadné dopravy. Redakce iDNES.cz přináší přehled olomouckých oprav a s nimi spojených uzavírek.
Oprava olomoucké ulice Litovelská.

Oprava olomoucké ulice Litovelská.

Pohled na Ostružnickou ulici v centru Olomouce. V roce 2026 se dočká...
Pohled na Ostružnickou ulici v centru Olomouce. V roce 2026 se dočká...
Purkrabská ulice v Olomouci dostane nové kostky.
Olomoucká ulice Stupkova. Je na ní základní škola, v létě 2026 projde velkou...
Ulici U Panelárny čeká kompletní oprava

V ulici U Panelárny začaly stavební práce v úterý a potrvají přibližně do konce června. Rekonstrukce se dotkne úseku mezi ulicí Libušina a propojovací komunikací směrem k firmě IP Systém a sběrnému dvoru.

„Důvodem zásahu je především špatný technický stav vozovky. Oprava proto zahrne částečnou rekonstrukci komunikace, nové chodníky i modernizaci veřejného osvětlení v celé délce přibližně 460 metrů. Součástí projektu bude také úprava autobusových zastávek,“ uvedla primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO).

Stavba si vyžádá úplnou uzavírku komunikace. Pro zachování přístupu k firmám v okolí bude práce rozdělena do dvou etap. Zásobování areálů bude možné po provizorní objízdné trase přes parkoviště před budovou U Panelárny 530.

Uzavírka ovlivní také městskou hromadnou dopravu. Autobusová linka číslo 14 bude po dobu stavby končit na zastávce Civilní obrana a zastávky Presbeton a Dopravní stavby nebudou obsluhovány. Náhradní spojení k zastávce Panelárna zajistí dočasná linka X14, která povede z hlavního nádraží přes Jeremenkovu, Pasteurovu, Pavlovickou a další navazující ulice.

Stavební práce provede společnost Skanska a celkové náklady se odhadují na zhruba 17,4 milionu korun včetně DPH.

Pohled na Ostružnickou ulici v centru Olomouce. V roce 2026 se dočká rekonstrukce.
Pohled na Ostružnickou ulici v centru Olomouce. V roce 2026 se dočká rekonstrukce.
Purkrabská ulice v Olomouci dostane nové kostky.
Olomoucká ulice Stupkova. Je na ní základní škola, v létě 2026 projde velkou rekonstrukcí, přibudou parkovací místa.
13 fotografií

Oprava přejezdu uzavře ulici Holickou

Menší oprava čeká železniční přejezd v ulici Holická. Od pondělí 13. 4. do čtvrtka 16.4. bude v ulici platit úplná uzavírka. Autobusové linky č. 13 a 22 jezdit proto budou jezdit po objízdné trase dle výlukových jízdních řádů.

U obou linek platí, že nebude v provozu zastávka Nový Svět. Veškeré současné i plánované uzavírky se lidé dozví na webových stránkách města.

Chodníky v centru dostanou žulovou dlažbu

Zcela nové chodníky dostane Ostružnická ulice v centru města. Jejich celková rekonstrukce začala ve středu a potrvá až do konce června.

„Chodníky se dlouho neopravovaly nebo se dělaly jen takové částečné malé opravičky. Dlouho jsme vyjednávali s Národním památkovým ústavem, s našimi památkáři, s poskytovateli různých sítí a provozovateli kanalizace i vodovodu, které vedou pod těmito komunikacemi. A opravdu to byla práce odboru dopravy na čtyři roky,“ tvrdí primátorka Ferancová.

Opravovat se budou chodníky po obou stranách ulice, kde současně probíhají výkopové práce pro pokládku optických kabelů. „Díky takto dohodnuté spolupráci budeme mít jistotu, že nějakou dobu se pod ty chodníky nepůjde, a proto můžeme položit opravdu kvalitní materiál – desky ze žuly. Takže ty chodníky budou nejenom krásné, ale budou i bezpečnější pro chodce, seniory, děti, pro maminky s kočárky,“ dodala primátorka.

Na vozovce zůstane původní dlažba, opravu budou zajišťovat Technické služby města Olomouce. Předpokládaná doba trvání je od 8. dubna do 30. června letošního roku. Náklady na opravu by měly činit 3,2 milionu korun včetně DPH.

Pohled na Ostružnickou ulici v centru Olomouce. V roce 2026 se dočká rekonstrukce.

Stavba se bude provádět na jedné, nebo druhé straně tak, aby se Ostružnickou ulicí vždy dalo projít. Projet tudy autem ale nebude možné vůbec.

Rekonstrukce v centru města čekají také historické ulice Kapucínská a Purkrabská. I zde potrvají práce do konce června. „Naším cílem při opravách v centru města je vždy to, abychom nejen zlepšili technický stav komunikací, ale zároveň abychom zachovali historický charakter místa. Stávající žulové kostky i dlažební desky proto nebudeme nahrazovat novými,“ vysvětlila Ferancová.

Pouze část poškozených kamenných desek bude nahrazena novými kusy stejného typu a zbarvení.

Stavební práce budou probíhat ve dvou etapách a po celou dobu budou obě ulice pro automobilovou dopravu uzavřeny. V první etapě bude pro rezidenty umožněn příjezd do ulice Purkrabské a Hrnčířské přes ulici Univerzitní a ve druhé etapě z Dolního náměstí. Celkové náklady se pohybují kolem sedmi milionů korun.

Zajímavostí je i drobná rodinná tradice. Ulice totiž v minulosti dláždili otec a dědeček současného jednatele firmy Brodacký Antonín s.r.o., která bude rekonstrukci provádět.

Rekonstrukce autobusového nádraží na Tržnici

Staré autobusové nádraží na Tržnici v ulici Aksamitova se dočká nového kabátu. Práce začnou 27. dubna a potrvají do 22. června. Rekonstrukce zahrne obnovu asfaltových povrchů vozovky, nástupišť, chodníků i parkoviště. Součástí projektu bude také instalace tří nových autobusových přístřešků. Lidé se dočkají i laviček, které na Tržnici chybí.

Plocha zůstane během stavby v provozu. Autobusové zastávky se ale v první fázi přesunou na provizorní stanoviště, aby bylo možné provést rekonstrukci jednotlivých částí nádraží. Oprava bude mít i dopad na parkování.

Stavební práce zajistí společnost M–SILNICE a předpokládané náklady dosahují téměř 17 milionů korun.

Největší oprava přijde v létě

Nejrozsáhlejší letošní investicí bude rekonstrukce ulice Stupkova, která začne zhruba v polovině května a potrvá až do konce letních prázdnin. Oprava zahrne kompletní úpravu vozovky, chodníků, autobusových zastávek i veřejného osvětlení.

„Součástí projektu bude výrazná proměna parkování. Podél ulice vzniknou nová parkovací místa, většina bude kolmých. Oproti současnému stavu tak přibude více jak dvacet legálních parkovacích stání,“ uvedla vedoucí odboru dopravy olomouckého magistrátu Zdeňka Gajdošová.

Přibudou dvě zvýšené křižovatky s přechody pro chodce. Práce v blízkosti základní školy jsou naplánovány především na období letních prázdnin.

Úprav se dočká i sídliště a okrajové části města

Od začátku června do konce srpna se bude opravovat vozovka v ulici Kpt. Jaroše mezi ulicemi Holečkova a Heyrovského. Součástí rekonstrukce bude výměna asfaltových vrstev i obrubníků.

Kromě velkých staveb chystá město i několik menších projektů, například nový přechod pro chodce v ulici Štúrova v Nedvězí, a v ulici U Cihelny v Droždíně nebo modernizace autobusové zastávky na Svatém Kopečku.

„Letošní stavební sezona i přes mírná dopravní omezení přinese výrazné zlepšení kvality městských komunikací a veřejného prostoru. V mnoha ulicích půjde o změny, které budou sloužit obyvatelům i návštěvníkům města po mnoho dalších let,“ uzavřela primátorka Ferancová.

Přehled: Kudy a jak dlouho neprojedete

  • U Panelárny – úplná uzavírka včetně MHD od 7. 4. do 30. 6.
  • Ostružnická – úplná uzavírka od 8. 4. do 30. 6.
  • Aksamitova – částečné dopravní omezení od 27. 4. do 22. 6.
  • Kapucínská, Purkrabská – úplná uzavírka od 7. 4. do 29. 6.
  • Stupkova – úplná uzavírka od půlky května do konce srpna
  • Kpt. Jaroše – částečné dopravní omezení od 1. 6. do 23. 8.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

