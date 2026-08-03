Rektor UP Kohajda potvrdil kandidaturu do senátu jako nestraník za KDU-ČSL

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michael Kohajda oficiálně oznámil kandidaturu do Senátu. Bývalý poslanec kandiduje jako nestraník s podporou KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a Pirátů, uvedl dnes na sociální síti. O funkci senátora bude usilovat za volební obvod číslo 66 Olomouc. Funkční období v tomto obvodu končí Marku Ošťádalovi (STAN). Podle Kohajdy je kombinace senátorského mandátu s jinou veřejnou funkcí v Senátu běžnou praxí, poukázal na to, že v něm zasedají starostové i akademici, řekl dnes na dotaz ČTK rektor.
Rektor svůj návrat do politiky vysvětluje tím, že do ní chce vrátit odbornost, věcnost a schopnost hledat skutečná řešení místo prázdných slibů, uvedl na síti. "K rozhodnutí kandidovat mě přivedla i dnešní politická atmosféra - víc sporů než řešení, víc soubojů než dialogu. Chci pomoct vrátit do veřejné debaty slušnost a ochotu hledat řešení, která obstojí i za deset let," řekl dnes ČTK. Věnovat se chci především tématům, jako jsou dostupnější bydlení, kvalitní zdravotní péče, silné obce, lepší doprava a podpora vzdělávání.
Kohajda stojí v čele olomoucké univerzity od loňského 1. května, funkci převzal po Martinu Procházkovi. V té době byl Kohajda ještě poslancem, mandát mu končil loni na podzim. Po zvolení rektorem loni 22. ledna avizoval, že vzhledem k náročnosti této funkce nebude na podzim 2025 kandidovat na poslance. O několik dní později se však po krajské nominační konferenci KDU-ČSL objevil na třetím místě lidovecké kandidátky, z kandidátky koalice Spolu však podle informací ČTK nakonec odstoupil.
Na dnešní dotaz ČTK, jak plánuje v případě zvolení obě funkce skloubit, odpověděl, že jde podle něj o dvě doplňující se role, ne o konflikt. "Jako rektor vidím denně, co region potřebuje ve vzdělání a vědě, a pokud mě lidé zvolí, chci tuto zkušenost přenášet přímo do zákonů. Lidé na univerzitě i její řádné fungování pro mě zůstanou stejně důležití jako dosud," řekl ČTK Kohajda.
V olomouckém obvodu bude protikandidátem rektora náměstek hejtmana a bývalý poslanec Pavel Jelínek za SPD a také jeho kolega, náměstek hejtmana Martin Škurek (ANO). Piráti ani STAN senátní kandidátky v žádném z obvodů nestaví. Dosavadní senátor, bývalý starosta Nákla Marek Ošťádal, který byl zvolen za STAN, oznámil na sociální síti, že se rozhodl mandát obhájit za hnutí 24/7. Potřeboval kvůli tomu shromáždit 1200 podpisů pod petici.
V Olomouckém kraji se konají letos na podzim senátní volby také na Přerovsku.