Zástupci společnosti Redstone, již Morávek vlastní, a která stojí za projekty jako Šantovka District nebo Nová Velkomoravská, uvedli, že Morávek utrpěl vážné poranění hlavy a musel ještě ve Španělsku podstoupit operaci.
Teď už je v Česku, zůstává ovšem nadále v péči lékařů. „Máme potvrzeno, že pan Morávek je od konce minulého týdne v péči Fakultní nemocnice v Olomouci, kam byl převezen z péče po úrazu a po operaci ve Španělsku,“ řekl v pátek dopoledne pro iDNES.cz Martin Novotný, ředitel pro vnější vztahy skupiny Redstone.
„Stará se o něho místní tým lékařů a máme pouze avízo, že rekonvalescence potrvá delší dobu,“ doplnil Novotný.
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Olomoucký byznysman a developer Morávek měl ve Španělsku vážnou nehodu
Už na začátku srpna sdělil iDNES.cz mluvčí společnosti Michal Folta, že Morávkův stav je „stabilizovaný a na dobré cestě.“ Bližší informace ke zdravotnímu stavu podnikatele ani okolnosti nešťastné nehody ale zástupci Redstone odmítli sdělit.