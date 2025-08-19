Restaurace i fitness. Z Hanáckých kasáren bude živé centrum, plánuje nový majitel

Ondřej Zuntych
  10:22aktualizováno  10:22
Rozlehlá budova bývalých Hanáckých kasáren v centru Olomouce začne brzy po letech znovu žít. Jako první se rozběhne provoz v kancelářích a skladech, postupně se má přidat například restaurace, fitness nebo ubytování. Pětipodlažní původně vojenskou stavbu chce nový majitel Richard Saliba naplno využívat do pěti let.
Pohled na Hanácká kasárna. Pětipatrová rozlehlá budova je v centru Olomouce...

Pohled na Hanácká kasárna. Pětipatrová rozlehlá budova je v centru Olomouce prázdná od roku 2014. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Pohled na olomoucká Hanácká kasárna, Kostel Panny Marie Sněžné se dvěma věžemi...
Pohled na Hanácká kasárna. Pětipatrová rozlehlá budova je v centru Olomouce...
Pohled na Hanácká kasárna. Pětipatrová rozlehlá budova je v centru Olomouce...
Pohled na Hanácká kasárna. Pětipatrová rozlehlá budova je v centru Olomouce...
16 fotografií

Brněnský podnikatel uspěl v lednové elektronické aukci a objekt od státu koupil za 91 milionů korun. Nyní už má bližší představu, jak na tom nemovitost je, projekt nové tváře místa pojmenoval Centrum Hanácká kasárna.

„Místo generální rekonstrukce připravujeme dílčí zásahy tak, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu částečnému zpřístupnění veřejnosti. Odhadujeme, že část prostor bude zprovozněna ještě letos. Jedná se o kancelářské a skladové prostory ve velmi dobrém stavu, které jsou kromě drobných oprav připraveny k užívání,“ nastínil Saliba, jenž v Olomouci v minulosti bydlel.

Obří olomoucká kasárna koupil v aukci developer z Brna, finiš byl dramatický

Atraktivní lokalita v historickém jádru města vzbuzuje ohlas a zájemci se podle něj ozývají ve velkém. Působiště by tu mohly najít nejrůznější služby.

„Z dosavadního zájmu vyplývá, že veřejnost napříč generacemi se velmi těší na otevření. Prostory budou využity pro gastronomii, fitness a kanceláře, je snaha o co nejširší uspokojení veřejných potřeb,“ řekl Saliba.

Pohled na olomoucká Hanácká kasárna, Kostel Panny Marie Sněžné se dvěma věžemi či dále uprostřed chrám sv. Mořice z věže dómu svatého Václava. (duben 2015)

„Počítáme též se studentským ubytováním a spoluprací s univerzitami. K využití nabídneme i dvoranu pro kulturní či společenské akce,“ dodal čtyřiapadesátiletý podnikatel, který má v Brně za sebou desítku rekonstrukcí. Mimo jiné Palác Padowetz, Palác Jalta či Grandhotel.

Zájem mají třeba i blízká muzea

Využití budovy před časem opakovaně zvažoval Olomoucký kraj a zájem o ni měla rovněž Univerzita Palackého. Náklady na rekonstrukci vycházející ze zhodnocení technického stavu ale přesahovaly v některých odhadech miliardu korun. Jaké výdaje bude mít nový majitel, je zatím jen v hrubých obrysech.

„Protože společnost pana Saliby má široké zkušenosti s revitalizacemi památkových objektů, jako jsou Hanácká kasárna, jsou odhadované náklady na první fázi oprav nového centra v řádech vyšších desítek milionů korun. Ve druhé fázi, po spolupráci s památkovým úřadem města Olomouce, by se měly pohybovat ve stovkách milionů. Celková částka s ohledem na to, že se neustále zjišťuje rozsah potřebných oprav, zatím stanovena není,“ uvedl Salibův právní zástupce Zdeněk Joukl.

Odkup kasáren olomoucké univerzitě hořkne, developer šponuje cenu i po aukci

Stávající odhad na zprovoznění celé nemovitosti je podle něj tři až pět let v závislosti na povolovacích procesech a rozsahu rekonstrukce.

Majitel už se mimo jiné sešel se zástupci olomoucké radnice. „Představil mi svoji vizi využití. Jsem rád, že komunikuje nejen s námi, ale též s dalšími institucemi v okolí kasáren, jako je Univerzita Palackého, Muzeum umění a Vlastivědné muzeum. S některými z nich se již domluvil na konkrétních podobách spolupráce. Tento postup zapadá do našeho konceptu muzejní čtvrti a odpovídá vizi budoucnosti tohoto městského prostoru a náměstí Republiky,“ shrnul olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Vlastivědnému muzeu by volné prostory kasáren pomohly s uložením sbírek. Ostatně i takové využití už bylo v minulosti na stole. „V současné době jednáme o pronájmu části budovy pro naše depozitáře. Do budoucna budeme rádi spolupracovat na kulturním programu,“ řekla mluvčí muzea Martina Vysloužilová.

Pohled na Hanácká kasárna. Pětipatrová rozlehlá budova je v centru Olomouce prázdná od roku 2014.

Spolupráci potvrdilo i Muzeum umění. „S majitelem Hanáckých kasáren jsme se dohodli na využití části prostoru pro naše interní potřeby,“ sdělil bez bližších podrobností mluvčí Tomáš Kasal.

Univerzitě Palackého by mohla budova posloužit při rekonstrukci pedagogické fakulty jako prostor pro výuku. „Jsme rádi, že nám v tomto ohledu vyšel nový majitel objektu vstříc. Jiná jednání v tuto chvíli zatím neprobíhají, ale určitě se jim do budoucna nebráníme,“ přiblížil mluvčí Egon Havrlant.

Kasárna chtěl Morávek, bojovala i univerzita

Scénáře, jak to mohlo s kasárnami dopadnout, byly různé. Stát se snažil areál opuštěný armádou v roce 2014 prodat od září 2021. Napoprvé byla aukční cena stanovena na 262 milionů korun, poté ji Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) po neúspěšných dražbách snižoval. Vůbec první příhoz přineslo až deváté kolo aukce loni v září, kasárna tehdy za 89,1 milionu korun vydražila developerská skupina Redstone olomouckého podnikatele Richarda Morávka.

O nemovitou kulturní památku se ovšem zajímala i Univerzita Palackého, která podle podmínek aukce mohla ve stanoveném termínu cenu dorovnat a kasárna od státu získat přednostně. Nákup schválil akademický senát i správní rada univerzity a vedení vysoké školy poté požádalo ÚZSVM o dorovnání vítězné ceny. Úřad o tom následně informoval Redstone, reakcí bylo zvýšení nabídky na 90 milionů.

Odkup kasáren olomoucké univerzitě hořkne, developer šponuje cenu i po aukci

Vedení univerzity postup kritizovalo, ukázalo se podle něj, že ÚZSVM rozlišuje mezi uzavřenou elektronickou aukcí a výběrovým řízením. Úřad namítal, že řízení končí buď uzavřením smlouvy, nebo jeho zrušením. I po konci elektronické aukce je tak podle vyhlášky ministerstva financí možné nabízenou kupní cenu navýšit, a to i opakovaně.

Spor nakonec vedl ke zrušení výběrového řízení a vypsání nového. Toho už se univerzita nezúčastnila, podle jejích představitelů totiž byla ve znevýhodněné pozici oproti soukromým investorům. V desátém kole dražby pak překvapivě nabídku skupiny Redstone přebil Saliba.

11. září 2023

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Sto milionů ke 100. výročí. Sokolové usilují o obří sumu pro chátrající kino

Téměř stoletá budova chátrajícího kina Sokol v Roudnici nad Labem, která musela být v posledních letech uzavřena, dostává novou naději k další existenci. Před několika lety sice skončil dobrovolnický...

19. srpna 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Bitget zahajuje novou sezónu LALIGY 2025/26 s kampaní „Back in Play, Bitget Way“

19. srpna 2025  10:40

Restaurace i fitness. Z Hanáckých kasáren bude živé centrum, plánuje nový majitel

Rozlehlá budova bývalých Hanáckých kasáren v centru Olomouce začne brzy po letech znovu žít. Jako první se rozběhne provoz v kancelářích a skladech, postupně se má přidat například restaurace,...

19. srpna 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Neodbytná paní Jechová se ve slavné komedii ptá na sklep nebo půdu, Češi teď k bytům chtějí dobíječky

Technologický pokrok nasadil tempo, kterému rychlost českého stavebního řízení ani zdaleka nestačí. Údaje prodejců automobilů ukazují, že loni a letos nabralo tempo prodejů elektromobilů v Česku...

19. srpna 2025  10:18

Živě: Buďte u vyhlášení Vinaře roku České republiky 2025!

19. srpna 2025  10:05

Nadějný kvantový chemik ze Sadova míří na prestižní univerzitu do Oxfordu

Studovat obor kvantová výpočetní chemie na prestižní University of Oxford se chystá dvaadvacetiletý Jakub Dubský ze Sadova na Karlovarsku. Talentovaný mladík, který letos získal na Vysoké škole...

19. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Obchvat se osvědčil. Dálnice D3 kolem Budějovic bude natrvalo bez poplatku

Pět tisíc aut denně na jednom konci Českých Budějovic najede na část dálnice D3, která slouží jako obchvat, a na druhém konci jich stejný počet vyjede. Obchvat krajského města funguje, doprava je...

19. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Volně pobíhající pes pokousal ženu, policista agresivní zvíře zastřelil

U obce Raková na Rokycansku pokousal pes o víkendu ženu. Záchranáři ji se zraněními na rukou odvezli do nemocnice. Agresivního ovčáka musel policista zastřelit. Komu zvíře patřilo, policisté nyní...

19. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Společnosti HEISHA a Unibird představují průlomový systém Drone Defence Tower (DDT)

19. srpna 2025  9:31

12. výroční zasedání fóra Inovace pro chladnou Zemi (ICEF2025) se bude konat ve dnech 8. až 9. října 2025 v Tokiu

19. srpna 2025  9:16

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Studenti zřídili v Karviné sběrnu vysloužilých věcí. Zajímá je stárnutí zboží

S ambicí prodloužit životnost starších věcí a zároveň zkoumat aspekty předčasného stárnutí spotřebního zboží otevřel student Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné Pavel Kopczyk...

19. srpna 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Místní bojují za prachatickou porodnici. Kraj rozhodnutí o uzavření nezmění

Prachatičtí zastupitelé nesouhlasí s rozhodnutím o uzavření tamní porodnice. Shodli se na tom na pondělním veřejném mimořádném zasedání. To však již nic nezmění na rozhodnutí kraje. Prachatické...

19. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.