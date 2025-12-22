„U 48letého řidiče provedli mimo jiné odbornou dechovou zkoušku, při které postupně nadýchal 2,51 a 2,65 promile. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil,“ sdělila přerovská policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Řidič hlídce tvrdil, že alkohol pil v průběhu předešlého dne. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.
„Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ informovala Skoupilová.
5. dubna 2024